Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Жил Висенте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Бенфика
26.09.2025 22:15 - : -
Жил Висенте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
26 сентября 2025, 13:59 |
56
0

Бенфика – Жил Висенте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 26 сентября в 22:15 по Киеву

26 сентября 2025, 13:59 |
56
0
Бенфика – Жил Висенте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

26 сентября на Эштадиу да Луш пройдет матч 7-го тура Примейры Португалии, в котором Бенфика встретится с Жил Висенте. Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в прошлом сезоне практически повторила 2023/2024. Снова уступили в гонке за титул Спортингу, а также уступили ему же в кубковом финале. Правда, зимой Трубин выиграл, победив в серии пенальти, в Кубке Лиги. А новый сезон начинали с побед. Сначала было 1:0 в новом дерби, за Суперкубок Португалии. Потом было успешное прохождение квалификации Лиги чемпионов и удачный старт в Примейре. Но осень началась с утерянных побед - 1:1 с Санта-Кларой и 2:3 с Карабахом. И Бруну Лаже остался без работы!

В Лиссабон из-за этого смог вернуться Моуринью. Хотя того уволили в Фенербахче в августе из-за поражения португальцам! Начал он с победы с АВС 3:0, с голом Судакова и очередным клин-шитом Трубина. Но уже в следующем матче, с Риу Аве, вроде бы дожали соперника - и снова с голом украинского новичка. Вот только соперник успел отыграться на 91-й минуте!

Жил Висенте

Клуб в свое время был понижен не по спортивным причинам в классе. Но потом выиграл суд, и по тому же принципу вернулся в Примейру. Впрочем, удается стабильно держаться неплохо - ниже тринадцатого места не падали, а на пике становились даже пятыми. Вот и в прошлом сезоне вышло с 34 очками разместиться на тринадцатой позиции.

Сейчас подопечные Сесара Пейшото начинали не лучшим образом - с одной победы и четырех очков в трех первых турах (впрочем, и тогда уступили только Порту). Но в сентябре получилось заметно прибавить и выдать серию сухих побед. В том числе получилось со счетом 1:0 выиграть у амбициозной Браги.

Статистика личных встреч

3:0 в марте стали уже шестой кряду победой гранда из Лиссабона в очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкую победу хозяев арены. Но стоит помнить, что оба клуба сильны прежде всего за счет игры в обороне - рекомендуем присмотреться к варианту тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
26 сентября 2025 -
22:15
Жил Висенте
Тотал меньше 3.0 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Аль-Иттихад – Аль-Наср. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Жирона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жозе МОУРИНЬО: «Честно говоря, мне нужно лучше его узнать»
Жил Висенте Бенфика Георгий Судаков Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мадридское дерби: как на нем заработать? Анонс и прогнозы на 7 тур Ла Лиги
Футбол | 26 сентября 2025, 13:53 0
Мадридское дерби: как на нем заработать? Анонс и прогнозы на 7 тур Ла Лиги
Мадридское дерби: как на нем заработать? Анонс и прогнозы на 7 тур Ла Лиги

В мид-уик выиграли 4250 грн «чистыми» при ставке 1000 на событие

Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Футбол | 26 сентября 2025, 05:21 3
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»

Ветеран – о поведении Дубинчака

Стало известно, кто посоветовал Суркису пригласить Луческу в Динамо
Футбол | 26.09.2025, 11:59
Стало известно, кто посоветовал Суркису пригласить Луческу в Динамо
Стало известно, кто посоветовал Суркису пригласить Луческу в Динамо
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 26.09.2025, 08:01
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Футбол | 26.09.2025, 08:58
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 12
Футбол
Сауль Альварес получил потрясающее предложение
Сауль Альварес получил потрясающее предложение
24.09.2025, 19:25
Бокс
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 5
Футбол
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
24.09.2025, 12:05
Волейбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем