26 сентября на Эштадиу да Луш пройдет матч 7-го тура Примейры Португалии, в котором Бенфика встретится с Жил Висенте. Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в прошлом сезоне практически повторила 2023/2024. Снова уступили в гонке за титул Спортингу, а также уступили ему же в кубковом финале. Правда, зимой Трубин выиграл, победив в серии пенальти, в Кубке Лиги. А новый сезон начинали с побед. Сначала было 1:0 в новом дерби, за Суперкубок Португалии. Потом было успешное прохождение квалификации Лиги чемпионов и удачный старт в Примейре. Но осень началась с утерянных побед - 1:1 с Санта-Кларой и 2:3 с Карабахом. И Бруну Лаже остался без работы!

В Лиссабон из-за этого смог вернуться Моуринью. Хотя того уволили в Фенербахче в августе из-за поражения португальцам! Начал он с победы с АВС 3:0, с голом Судакова и очередным клин-шитом Трубина. Но уже в следующем матче, с Риу Аве, вроде бы дожали соперника - и снова с голом украинского новичка. Вот только соперник успел отыграться на 91-й минуте!

Жил Висенте

Клуб в свое время был понижен не по спортивным причинам в классе. Но потом выиграл суд, и по тому же принципу вернулся в Примейру. Впрочем, удается стабильно держаться неплохо - ниже тринадцатого места не падали, а на пике становились даже пятыми. Вот и в прошлом сезоне вышло с 34 очками разместиться на тринадцатой позиции.

Сейчас подопечные Сесара Пейшото начинали не лучшим образом - с одной победы и четырех очков в трех первых турах (впрочем, и тогда уступили только Порту). Но в сентябре получилось заметно прибавить и выдать серию сухих побед. В том числе получилось со счетом 1:0 выиграть у амбициозной Браги.

Статистика личных встреч

3:0 в марте стали уже шестой кряду победой гранда из Лиссабона в очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкую победу хозяев арены. Но стоит помнить, что оба клуба сильны прежде всего за счет игры в обороне - рекомендуем присмотреться к варианту тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,71).