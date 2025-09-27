Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Непростые три очка. Бенфика с Трубиным и Судаковым приблизилась к Порту
27 сентября 2025, 00:17 | Обновлено 27 сентября 2025, 00:18
Непростые три очка. Бенфика с Трубиным и Судаковым приблизилась к Порту

Победу орлам над командой Жил Висенте принес Вангелис Павлидис

27 сентября 2025, 00:17 | Обновлено 27 сентября 2025, 00:18
Непростые три очка. Бенфика с Трубиным и Судаковым приблизилась к Порту
Георгий Судаков

У 7-му турі чемпіонату Португалії Бенфіка здолала обіграла Жил Вісенте (2:1) на домашньому стадіоні Да Луж.

Гості відкрили рахунок вже на 11-й хвилині завдяки голу Луїша Ештевеша, але Бенфіка швидко відповіла двома забитими м'ячами.

Дубль Вангеліса Павлідіс приніс орлам перемогу та важливі три очки. Гол гостей на початку другого тайму не був зарахований через офсайд.

За Бенфіку весь матч провів український голкіпер Анатолій Трубін. 80 хвилин зіграв хавбек Георгій Судаков, після чого був замінений

Перемога дозволила Бенфіці набрати 17 очок та наблизитися до Порту (18) у боротьбі за лідерство в чемпіонаті. Третім йде Спортінг (15).

Чемпіонат Португалії. 7-й тур, 26 вересня 2025

Бенфіка – Жил Вісенте – 2:1

Голи: Вагеліс Павлідіс, 18, 26 (пен) – Луїш Ештевеш, 11

