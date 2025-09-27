Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
27 сентября 2025, 10:42 | Обновлено 27 сентября 2025, 11:04
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»

Португальский специалист прокомментировал матч с «Жил Висенте»

Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо дал пресс-конференцию после матча седьмого тура чемпионата Португалии, в котором его подопечные со счетом 2:1 одолели «Жил Висенте»:

Анализ игры после фразы из предматчевой пресс-конференции «мы должны кусаться»: «Чтобы «кусаться», нужна хорошая физическая форма и свежесть, которых у нас нет. Команда устала, во втором тайме уже начинает быть трудно, а в третьем — уже почти невозможно. Я испытал это в Лейрии, когда есть качество, как в случае с «Жил Висенте», тренером, можно играть на равных с большими, когда они в затруднительном положении, а сейчас мы в затруднительном положении. Теперь, через три дня, мы уже можем немного избавиться от усталости. Не нападая сильно, они были стойкими. «Бенфика» — это дух, стойкость, борьба за «Бенфику». Потом не играли как «Бенфика», не думалик как «Бенфика», не хватало индивидуального и коллективного качества. Но главное — это три очка, и мы их получили, против очень хорошей команды».

У вас есть история с Сезаром Пейшоту. Сегодня «Жил Висенте» дает очень хороший ответ. Учитывая то, что вы знали о нем, вас удивило, как он поставил команду на игру? Это совпало с вашими ожиданиями? «Нет, потому что ему был 21 год, и он имел все недостатки 21-летних игроков, он это признает. Мы разговаривали перед игрой. Он признает, что это другой период. Я был на операции на его крестообразной связке, и это мне очень помогло. Я был из тех, кто хотел, чтобы он быстро восстановился, после этого я стал более уравновешенным. Я спросил, нравится ли ему, и он сказал, что очень нравится, больше, чем когда он играл, и это то, что нужно тренеру. Меня это не удивило, я видел это с самого начала чемпионата, у него есть качество смотреть вверх, он не боится вылета из дивизиона. Свежие игроки против уставших игроков — это значительная разница. Риос был очень важен, потому что он смог сбалансировать переходы. Затем крайние нападающие не смогли — один из-за характера, а другой из-за физической формы — продержаться 90 минут. Затем мы вошли в фазу, когда нужно было быть скромными, мы не могли пропускать голы и в конце концов довели игру до конца».

Выбранные для флангов: «Иванович на правом фланге не справляется, он слишком часто теряет мяч. Я выбрал Лукебакио, больше думал о первом тайме. Хочется удержать, но в то же время иметь кого-то, кто может атаковать и быть опасным, поэтому я оставил его немного дольше».

Почему бы не сохранить его? «Вы будете смеяться, но цель была начать хорошо. И хорошо начал «Жил Висенте». Мы хотели начать сильно, но не начали. Но у нас были люди на поле, которые могли дать хороший ответ. То движение, которое он делает при пенальти, может сделать только он в этой команде, глубокое движение, контроль отличный. Я хотел сыграть с ним с самого начала, чтобы хорошо начать, у нас не так много чистых фланговых игроков. Я хотел дать ширину. «Жил Висенте» защищается с четырьмя, и когда уходит, оставляет команду не очень хорошо подготовленной к переходу. Я думал, что он мог бы забить больше голов».

Бенфика Жил Висенте Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: O Jogo
