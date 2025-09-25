В пятницу, 26 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Жил Висенте».

Встречу примет стадион «Да Луж» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе «Бенфики» выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Бенфика – Жил Висенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция