Бенфика – Жил Висенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 26 сентября в 22:15
В пятницу, 26 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Жил Висенте».
Встречу примет стадион «Да Луж» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В составе «Бенфики» выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
