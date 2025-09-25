Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Бенфика
26.09.2025 22:15 - : -
Жил Висенте
Португалия
25 сентября 2025, 20:50
71
0

Бенфика – Жил Висенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 26 сентября в 22:15

25 сентября 2025, 20:50
71
0
Бенфика – Жил Висенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В пятницу, 26 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Жил Висенте».

Встречу примет стадион «Да Луж» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе «Бенфики» выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Бенфика – Жил Висенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфіка – Жил Вісенте
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Первые проблемы в Бенфике. Моуриньо могут наказать после матча в Португалии
ФОТО. Судаковы показали свою вторую дочь. Назвали Златой
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Жил Висенте Бенфика чемпионат Португалии по футболу Георгий Судаков Анатолий Трубин смотреть онлайн
