Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Заря
27.09.2025 15:30 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 00:38 | Обновлено 27 сентября 2025, 00:40
11
0

Заря – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

27 сентября 2025, 00:38 | Обновлено 27 сентября 2025, 00:40
11
0
Заря – Оболонь. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 27-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Команда Виктора Скрипника из пяти последних встреч сумела выиграть лишь одну, что уже вызывает много вопросов. Насколько ли «мужики» готовы к конкуренции за высокие места в начале нового сезона? Выходит, что даже у коллектива Александра Антоненко начало кампании выдается куда более успешным. Впрочем, и «пивовары» не без греха – одна победа в трех последних матчах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
27 сентября 2025 -
15:30
Оболонь
Тотал меньше 3.0 1.42 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Карпаты – Динамо. Текстовая трансляция матча
Александрия - СК Полтава. Текстовая трансляция матча
Когда сыграют Динамо, Шахтер. Названы даты и время матчей 9-го тура УПЛ
Заря Луганск Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Заря - Оболонь текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Футбол | 26 сентября 2025, 05:21 4
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»

Ветеран – о поведении Дубинчака

Источник: Динамо создало для Бленуце особые условия
Футбол | 26 сентября 2025, 23:54 4
Источник: Динамо создало для Бленуце особые условия
Источник: Динамо создало для Бленуце особые условия

Клуб предоставил игроку дом вместо квартиры, предусмотренной по контракту

Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Футбол | 26.09.2025, 08:58
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 26.09.2025, 13:18
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Потерянный шанс Ваната. Жирона и Эспаньол не сумели определить победителя
Футбол | 26.09.2025, 23:50
Потерянный шанс Ваната. Жирона и Эспаньол не сумели определить победителя
Потерянный шанс Ваната. Жирона и Эспаньол не сумели определить победителя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
25.09.2025, 15:14 57
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 1
Бокс
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем