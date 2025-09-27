В субботу, 27-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Команда Виктора Скрипника из пяти последних встреч сумела выиграть лишь одну, что уже вызывает много вопросов. Насколько ли «мужики» готовы к конкуренции за высокие места в начале нового сезона? Выходит, что даже у коллектива Александра Антоненко начало кампании выдается куда более успешным. Впрочем, и «пивовары» не без греха – одна победа в трех последних матчах.

