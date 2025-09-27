Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Заря – Оболонь – 0:0. Много моментов, нет голов. Видеообзор матча УПЛ
Премьер-лига
Заря
27.09.2025 15:30 – FT 0 : 0
Оболонь
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 18:50 | Обновлено 27 сентября 2025, 19:11
Заря – Оболонь – 0:0. Много моментов, нет голов. Видеообзор матча УПЛ

Фрагменты матча УПЛ

ФК Заря

27 сентября состоялся матч чемпионата Украины по футболу между Зарей и Оболонью. Это встреча 7-го тура сезона УПЛ.

Игра завершилась без голов, хотя соперники имели достаточно моментов для голов.

По итогам семь туров Заря набрала 8 пунктов и расположилась на 10-й позиции в таблице, а у Оболони 9 очков и 8-е место.

Чемпионат Украины. 7-й тур

Заря – Оболонь 0:0

чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Заря - Оболонь видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
