Украина. Премьер лига27 сентября 2025, 18:50 | Обновлено 27 сентября 2025, 19:11
Заря – Оболонь – 0:0. Много моментов, нет голов. Видеообзор матча УПЛ
Фрагменты матча УПЛ
27 сентября состоялся матч чемпионата Украины по футболу между Зарей и Оболонью. Это встреча 7-го тура сезона УПЛ.
Игра завершилась без голов, хотя соперники имели достаточно моментов для голов.
По итогам семь туров Заря набрала 8 пунктов и расположилась на 10-й позиции в таблице, а у Оболони 9 очков и 8-е место.
Чемпионат Украины. 7-й тур
Заря – Оболонь 0:0
