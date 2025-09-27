27 сентября состоялся матч чемпионата Украины по футболу между Зарей и Оболонью. Это встреча 7-го тура сезона УПЛ.

Игра завершилась без голов, хотя соперники имели достаточно моментов для голов.

По итогам семь туров Заря набрала 8 пунктов и расположилась на 10-й позиции в таблице, а у Оболони 9 очков и 8-е место.

Чемпионат Украины. 7-й тур

Заря – Оболонь 0:0