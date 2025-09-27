Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Заря
27.09.2025 15:30 - : -
Оболонь
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 02:07 |
«Пивовары» не побеждали «Зарю» почти 14 лет

Фк Заря

В седьмом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025, в субботу, 17 мая, в Киеве встретятся «Заря» и «Оболонь». Обе команды в прошлом туре проиграли свои поединки, теперь будут решать, кому в этот раз достанутся три очка.

Заря

В двух последних поединках луганский клуб перестал быть похожим на себя. «Заря» сначала уступила «Колосу», пропустив 3 мяча, а в следующей игре не смогла удержать ничью против «Шахтера». Конечно, такие результаты негативно влияют на психологическое состояние команды, однако, если учесть, против кого «мужикам» пришлось противостоять, то отчасти этот факт может быть оправданием.

Но, несмотря на то, что «Зарю» настигла так называемая черная полоса, подопечные Скрипника точно не планируют опускать руки, и уже готовятся к поединку против «Оболони», где команду устроит только победа.

Напомним, что один из лидеров «Зари» Петар Мичин отказался продлевать контракт с луганским клубом.

Оболонь

Для «пивоваров» матч против «Карпат» произвел различные впечатления. С одной стороны «пивовары» имели большое количество возможностей для взятия ворот, и точно не наиграли на поражение, а с другой пропустили дважды казалось в тех ситуациях, когда этого можно было избежать.

Как отмечают сами игроки Оболони, им быстро пришлось менять план на игру после неприятного автогола. Наставник столичного клуба Антоненко вообще заявил, что это его проблема в том, что Оболонь пропустила дважды со стандартных положений.

На очереди у команды поединок против «Зари», победу над которой «Оболонь» в последний раз одерживал еще в ноябре 2011 года.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 13 поединков. 7 матчей завершились победой «Зари», 4 победы на счету «Оболони», и в 2 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 18:15 в пользу «Зари». Последняя встреча между командами завершилась победой «Зари» со счетом 2:1. На гол Даниила Карася «мужики» ответили дублем Петара Мичина.

Прогноз на противостояние

Для обеих команд этот матч важен. Но особенно то, что «Заря» почти 14 лет не проигрывает «пивоварам», поэтому безусловно, команда Скрипника захочет продолжить свою серию. В матче точно оба коллектива будут иметь голевые моменты, поэтому нашим прогнозом будет обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин, Вантух, Джордан, Башич, Жуниньо, Дришлюк, Попара, Саленко, Мичин, Слесар, Будковский

«Оболонь»: Федоривский, Шевченко, Дубко, Приймак, Ломницкий, Ильин, Нестеренко, Чех, Черненко, Устименко, Суханов

Прогноз Sport.ua
Заря
27 сентября 2025 -
15:30
Оболонь
Обе команды забьют (да) 1.93
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Оболонь Киев Виктор Скрипник Александр Антоненко Заря - Оболонь прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
