  Виктор СКРИПНИК: «В первом тайме не узнал своих ребят»
Премьер-лига
Заря
27.09.2025 15:30 – FT 0 : 0
Оболонь
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 19:04
199
0

Виктор СКРИПНИК: «В первом тайме не узнал своих ребят»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

27 сентября 2025, 19:04
199
0
Виктор СКРИПНИК: «В первом тайме не узнал своих ребят»
ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился эмоциями после ничьей своей команды в матче против Оболони (0:0) в матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги.

-В первом тайме не узнал своих ребят. Солнышко греет, они постояли, немного поиграли.

Во втором тайме была какая-то реакция. В прошлом туре мы не дотерпели, нас дожали. Здесь не смогли дожать мы, не можем сыграть более агрессивно. И тренерский штаб и команда – расстроены. Сегодня – это не та «Заря», которую я хочу видеть.

-То есть можно сказать ваша команда потеряла два зачетных пункта?

-Я не могу так сказать, потому что «Оболонь» тоже играла в футбол, создавала моменты. Но в целом не очень яркий футбол был. Играющие в защите действовали лучше, чем те, кто играет в атаке.

-Почему сменили Мичина в перерыве?

-Мы хотели больше играть через фланги. Маткевич - скоростной футболист, играет слева и справа. Хотели добавить энергии. Хочется, чтобы ребята играли еще мощнее, еще ярче, больше играли вперед, – сказал Скрипник.

Виктор Скрипник Заря Луганск Оболонь Киев Заря - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник: ФК Заря Луганск
