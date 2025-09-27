Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боролись, но не забивали. Заря и Оболонь в Киеве поделили очки
Премьер-лига
Заря
27.09.2025 15:30 – FT 0 : 0
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 17:33 | Обновлено 27 сентября 2025, 17:45
204
3

Боролись, но не забивали. Заря и Оболонь в Киеве поделили очки

Команда Скрипника не побеждала уже три матча подряд, соперники – пять

27 сентября 2025, 17:33 | Обновлено 27 сентября 2025, 17:45
204
3 Comments
Боролись, но не забивали. Заря и Оболонь в Киеве поделили очки
ФК Оболонь

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Заря» – «Оболонь» - 0:0

Предупреждения: Мичин, 23, Вантух, 39, Саленко, 76 – Семенов, 19, Чех, 47

«Заря»: Сапутин – Вантух, Яныч, Джордан, Жуниньо – Саленко (Руан, 80), Папара – Мичин (Маткевич, 46), Слесарь – Будковский, Андушич (Горбач, 80).

«Оболонь»: Сташкив – Е. Шевченко, Дубко, Приймак, Семенов, Ильин – Чех (Прокопенко, 83), Курко, Слободян (Кулаковский, 72) – Нестеренко (Бычек, 72), Теслюк (Устименко, 33, Суханов, 84).

Арбитр: Роман Блавацкий (Київ)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ) – 9 (4) : 10 (2)
Угловые – 4:3
Оффсайды – 2:4

ЗАРЯ - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

По теме:
Поворознюк объяснил, отпустит ли Кобина в клуб УПЛ: «Да потерпите, говорю»
Иван ФЕДЫК: «В Шахтере много хороших молодых бразильцев»
Шовковский наказал украинца. Известны составы на матч Карпаты – Динамо
Заря Луганск Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Заря - Оболонь отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Одна из немногих атак принесла успех. Александрия победила Полтаву
Футбол | 27 сентября 2025, 15:00 6
Одна из немногих атак принесла успех. Александрия победила Полтаву
Одна из немногих атак принесла успех. Александрия победила Полтаву

«Горожане» минимально обыграли новичка УПЛ, забив в конце первого тайма

Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Футбол | 26 сентября 2025, 19:44 4
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»

Бывший тренер «сине-желтых» прокомментировал отсутствие Артема Степанова на чемпионате мира U-20

ВИДЕО. Ярмолюк отличился результативным действием в матче с Ман Юнайтед
Футбол | 27.09.2025, 16:30
ВИДЕО. Ярмолюк отличился результативным действием в матче с Ман Юнайтед
ВИДЕО. Ярмолюк отличился результативным действием в матче с Ман Юнайтед
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Футбол | 26.09.2025, 20:27
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Футбол | 26.09.2025, 21:19
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VanomaS
УГ скучне
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Жаль, что без голов, но всё-равно это был лишь андеркард и разогрев к главной супер-битве вечера
🟩⬜🔥⬜🟦
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Выходит всё же зря -
Мы этот матч смотрели?
Ведь не смогла Заря:
Победить, как мы хотели...😢😢
🥯 - 🥯
Нули-нули-нули:
А мы болели за Соседку!
Но не изобрели:
Как закатить мяч в сетку... 😊
Ответить
0
Популярные новости
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
26.09.2025, 04:04 4
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 10
Бокс
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 2
Бокс
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
26.09.2025, 01:35 1
Футбол
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
26.09.2025, 05:21 4
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем