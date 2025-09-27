Боролись, но не забивали. Заря и Оболонь в Киеве поделили очки
Команда Скрипника не побеждала уже три матча подряд, соперники – пять
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
«Заря» – «Оболонь» - 0:0
Предупреждения: Мичин, 23, Вантух, 39, Саленко, 76 – Семенов, 19, Чех, 47
«Заря»: Сапутин – Вантух, Яныч, Джордан, Жуниньо – Саленко (Руан, 80), Папара – Мичин (Маткевич, 46), Слесарь – Будковский, Андушич (Горбач, 80).
«Оболонь»: Сташкив – Е. Шевченко, Дубко, Приймак, Семенов, Ильин – Чех (Прокопенко, 83), Курко, Слободян (Кулаковский, 72) – Нестеренко (Бычек, 72), Теслюк (Устименко, 33, Суханов, 84).
Арбитр: Роман Блавацкий (Київ)
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
Удары (в створ) – 9 (4) : 10 (2)
Угловые – 4:3
Оффсайды – 2:4
ЗАРЯ - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 14°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горожане» минимально обыграли новичка УПЛ, забив в конце первого тайма
Бывший тренер «сине-желтых» прокомментировал отсутствие Артема Степанова на чемпионате мира U-20
🟩⬜🔥⬜🟦
Мы этот матч смотрели?
Ведь не смогла Заря:
Победить, как мы хотели...😢😢
🥯 - 🥯
Нули-нули-нули:
А мы болели за Соседку!
Но не изобрели:
Как закатить мяч в сетку... 😊