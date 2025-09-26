Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Слова Михайленко и игроков сборной U-20 перед ЧМ в Чили
Чемпионат мира
26 сентября 2025, 13:51 |
ВИДЕО. Слова Михайленко и игроков сборной U-20 перед ЧМ в Чили

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

Коллаж Sport.ua

Сборная Украины U-20 провела очередную тренировку в чилийском городе Вальпараисо.

Дмитрий Михайленко готовит команду к старту в чемпионате мира 2025 U-20 в Чили.

Сине-желтые на групповом этапе сыграют с Южной Кореей (27 сентября), Панамой (30 сентября) и Парагваем (3 октября).

Молодежный ЧМ-2025 U-20 пройдет в Чили с 27 сентября по 19 октября. В нем 24 команды разделены на 6 групп по 4 в каждой. В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные, а также 4 лучшие из 6 среди тех, которые займут третьи места.

Вашему вниманию интервью главного тренера сборной Украины U-20 Дмитрия Михайленко и игроков сборной, вратаря Владислава Кропивцова и нападающего Матвея Пономаренко.

ВИДЕО. Слова Михайленко и игроков сборной U-20 перед ЧМ в Чили

Дмитрий Михайленко видео сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Владислав Крапивцов Матвей Пономаренко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
