Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий СЛАБЫШЕВ: «Не создали достаточное количество моментов»
Первая лига
Металлург Зп
25.09.2025 12:00 – FT 1 : 3
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
26 сентября 2025, 11:18 |
15
0

Юрий СЛАБЫШЕВ: «Не создали достаточное количество моментов»

Тренер запорожского «Металлурга» назвал причину поражения в матче с «Металлистом»

26 сентября 2025, 11:18 |
15
0
Юрий СЛАБЫШЕВ: «Не создали достаточное количество моментов»
Юрий Слабышев

В перенесенном поединке первого тура Первой лиги запорожский «Металлург» на своем поле сыграл с харьковским «Металлистом». Поединок завершился победой команды гостей со счетом 3:1. Итог матча подвел тренер «Металлурга» Юрий Слабышев.

«Вроде бы контролировали ход игры, больше, владели мячом, но действительно мало остроты у чужих ворот мы создали. Хотя мы просили ребят нагнетать и нагнетать. Немного было остроты, мало моментов мы создали, у чужих ворот. Говорили, что у соперника очень быстрая команда очень неплохо выбегают в быстрые атаки. Но недосмотрели. Ну и собственные ошибки в своей штрафной сделали, где-то не очень плотно сыграли, поэтому и получили эти голы. Ну а мы, к сожалению, не создали достаточное количество моментов, чтобы претендовать на хороший результат», – сказал Юрий Слабышев.

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Исаенко (Металлист).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Багачанский (Металлист).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Юречко (Металлург Зп).
25’
ГОЛ ! Автогол забил Михаил Рудавский (Металлург Зп).
По теме:
Экс-звезда УПЛ: «В своих интервью Маркевич часто меня критиковал»
Источник: Динамо подписало голкипера донецкого Шахтера
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Металлург Запорожье Металлист Харьков Андрей Анищенко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Футбол | 26 сентября 2025, 07:04 5
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»

Тренер «Черноморца» – об Артеме Степанове

Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Футбол | 26 сентября 2025, 04:04 4
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон

Англичанин согласился на переход в «Барселону»

Проблемы Итаумы. Два известных боксера отказались выходить с ним в ринг
Бокс | 25.09.2025, 12:29
Проблемы Итаумы. Два известных боксера отказались выходить с ним в ринг
Проблемы Итаумы. Два известных боксера отказались выходить с ним в ринг
Сергей НАГОРНЯК: «У Супряги есть одна проблема. С этим не каждый справится»
Футбол | 26.09.2025, 10:21
Сергей НАГОРНЯК: «У Супряги есть одна проблема. С этим не каждый справится»
Сергей НАГОРНЯК: «У Супряги есть одна проблема. С этим не каждый справится»
Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины
Футбол | 25.09.2025, 13:40
Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины
Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сауль Альварес получил потрясающее предложение
Сауль Альварес получил потрясающее предложение
24.09.2025, 19:25
Бокс
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
24.09.2025, 20:05 1
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 12
Футбол
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
24.09.2025, 12:06 34
Футбол
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем