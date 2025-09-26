Юрий СЛАБЫШЕВ: «Не создали достаточное количество моментов»

В перенесенном поединке первого тура Первой лиги запорожский «Металлург» на своем поле сыграл с харьковским «Металлистом». Поединок завершился победой команды гостей со счетом 3:1. Итог матча подвел тренер «Металлурга» Юрий Слабышев.

«Вроде бы контролировали ход игры, больше, владели мячом, но действительно мало остроты у чужих ворот мы создали. Хотя мы просили ребят нагнетать и нагнетать. Немного было остроты, мало моментов мы создали, у чужих ворот. Говорили, что у соперника очень быстрая команда очень неплохо выбегают в быстрые атаки. Но недосмотрели. Ну и собственные ошибки в своей штрафной сделали, где-то не очень плотно сыграли, поэтому и получили эти голы. Ну а мы, к сожалению, не создали достаточное количество моментов, чтобы претендовать на хороший результат», – сказал Юрий Слабышев.