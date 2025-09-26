Металлург – Металлист – 1:3. Три мяча за шесть минут. Видео голов и обзор
«Металлист» одержал первую победу в чемпионате
В четверг, 25 сентября, в Первой лиге состоялся пропущенный поединок первого тура. Запорожский «Металлург» на своем поле сыграл с харьковским «Металлистом».
Первыми забили хозяева. Вот только гол радости болельщикам «Металлурга» не принес. Михаил Рудавський срезал мяч в свои ворота.
«Металлург» отыгрался достаточно быстро. Счет на 28-й минуте сравнял Игорь Юречко.
Ничейный счет продержался недолго. На 31-й минуте Максим Багачанский вывел «Металлист» вперед. А во втором тайме Евгений Исаенко закрепил преимущество харьковского клуба.
Первая лига. 1-й тур, 25 сентября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»
«Металлург» Запорожье – «Металлист» Харьков – 1:3
Голы: Юречко, 28 – Рудавський, 25 (автогол), Багачанский, 31, Исаенко, 56
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сегодня экс-полузащитник национальной сборной Украины Роман Безус отмечает 35-й день рождения
Энцо Мареска не сможет рассчитывать в ближайшее время на Коула Палмера