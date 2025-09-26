Металлург – Металлист – 1:3. Три мяча за шесть минут. Видео голов и обзор

В четверг, 25 сентября, в Первой лиге состоялся пропущенный поединок первого тура. Запорожский «Металлург» на своем поле сыграл с харьковским «Металлистом».

Первыми забили хозяева. Вот только гол радости болельщикам «Металлурга» не принес. Михаил Рудавський срезал мяч в свои ворота.

«Металлург» отыгрался достаточно быстро. Счет на 28-й минуте сравнял Игорь Юречко.

Ничейный счет продержался недолго. На 31-й минуте Максим Багачанский вывел «Металлист» вперед. А во втором тайме Евгений Исаенко закрепил преимущество харьковского клуба.

Первая лига. 1-й тур, 25 сентября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»

«Металлург» Запорожье – «Металлист» Харьков – 1:3

Голы: Юречко, 28 – Рудавський, 25 (автогол), Багачанский, 31, Исаенко, 56

