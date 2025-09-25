25.09.2025 12:00 – 31’ 1 : 2
Украина. Первая лига25 сентября 2025, 12:05 | Обновлено 25 сентября 2025, 12:08
102
0
Металлург – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 сентября в 12:00 перенесенный матч Первой лиги
25 сентября 2025, 12:05 | Обновлено 25 сентября 2025, 12:08
102
0
25 сентября проходит перенесенный матч 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. Перенесенный матч 1-й тур, 25 сентября 2025
- 12:00. Металлург Запорожье – Металлист Харьков
Турнирная таблица
12:00. Металлург Запорожье – Металлист Харьков
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Igor Yurechko (Металлург Зп).
25’
ГОЛ ! Автогол забил Михаил Рудавский (Металлург Зп).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 сентября 2025, 11:04 0
Даниил Игнатенко рассказал, что отказался от ряда предложений из УПЛ
Футбол | 24 сентября 2025, 21:30 32
Грядущей зимой киевский клуб попытается избавиться от скандального румынского форварда
Хоккей | 25.09.2025, 07:25
Футбол | 24.09.2025, 14:10
Бокс | 25.09.2025, 07:08
Комментарии 0
Популярные новости
24.09.2025, 01:16
24.09.2025, 07:54
25.09.2025, 06:23 1
24.09.2025, 23:56 9
23.09.2025, 09:15 52
23.09.2025, 22:16 1
23.09.2025, 09:41
24.09.2025, 12:06 18