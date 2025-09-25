Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлург – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Металлург Зп
25.09.2025 12:00 – 31 1 : 2
Металлист
Украина. Первая лига
102
0

Металлург – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 сентября в 12:00 перенесенный матч Первой лиги

ФК Металлург

25 сентября проходит перенесенный матч 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

  • 12:00. Металлург Запорожье – Металлист Харьков

Турнирная таблица

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Igor Yurechko (Металлург Зп).
25’
ГОЛ ! Автогол забил Михаил Рудавский (Металлург Зп).
