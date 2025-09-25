Металлург – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 сентября проходит перенесенный матч 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. Перенесенный матч 1-й тур, 25 сентября 2025

12:00. Металлург Запорожье – Металлист Харьков

Турнирная таблица

12:00. Металлург Запорожье – Металлист Харьков