Металлург Зп

В четверг, 25 сентября состоится перенесенный поединок 1-го тура Первой лиги Украины между «Металлургом» и «Металлистом». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Металлург

Аутсайдер в прошлом розыгрыше чемпионата не слишком удачно начал и этот сезон. В Первой лиге клуб уже проиграл «ЮКСА», «Ниве Т» и «Черноморцу», а также сыграл вничью с «Подольем» и «Фениксом-Мариуполем». Единственную победу «Металлургу» удалось одержать в поединке против полтавской «Ворсклы» со счетом 1:0. С 5-ю баллами на счету запорожцы занимают 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата.

В Кубке Украины команда смогла одолеть «Фазенду» и пробиться в 1/16 финала, но там она потерпела поражение от «Феникса-Мариуполя» и покинула турнир.

Металлист

Харьковчане также показывают, мягко говоря, не самый лучший футбол. За 5 игр Первой лиги коллектив трижды проиграл против «Ингульца», «Агробизнеса» и «Виктории» и сыграл вничью с «Пробоем» и «Прикарпатье». С 2 зачетными баллами на счету клуб занимает последнее, 16-е место турнирной таблицы чемпионата.

В 1/32 финала Кубка Украины коллектив одолел любительский «Маяк Сарны», однако уже в следующем раунде вылетел от черкасского «ЛНЗ».

Личные встречи

За всю историю клубы встречались между собой четыре раза. В каждом из этих поединков победил харьковский «Металлист».

Интересные факты

«Металлург» пропустил 9 голов в текущем сезоне Первой лиги – 4-й худший результат среди всех команд.

Безвыигрышная серия обоих коллективов длится по 4 поединка.

«Металлург» не победил ни в одном из последних 5-х домашних матчей.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.55.