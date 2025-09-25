Первая победа в сезоне. Металлист выиграл перенесенный матч чемпионата

25 сентября состоялся перенесенный матч 1-го тура Первой лиги между Металлургом Запорожье и Металлистом.

Харьковская команда выиграла встречу со счетом 3:1 и одержала свою первую победу в текущем сезоне чемпионата Украины. Металлист набрал 5 очков и поднялся на 12-е место.

У Металлурга осталось 5 пунктов и 14-я позиция.

Первая лига. 1-й тур

Металлург – Металлист 1:3

Голы: Юречко, 28 – Рудавський, 25 (в свои ворота), Багачанский, 31, Исаенко, 57

Турнирная таблица