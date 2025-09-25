25.09.2025 12:00 – FT 1 : 3
Украина. Первая лига25 сентября 2025, 14:15 | Обновлено 25 сентября 2025, 14:48
Первая победа в сезоне. Металлист выиграл перенесенный матч чемпионата
Харьковчане выиграли на выезде
25 сентября состоялся перенесенный матч 1-го тура Первой лиги между Металлургом Запорожье и Металлистом.
Харьковская команда выиграла встречу со счетом 3:1 и одержала свою первую победу в текущем сезоне чемпионата Украины. Металлист набрал 5 очков и поднялся на 12-е место.
У Металлурга осталось 5 пунктов и 14-я позиция.
Первая лига. 1-й тур
Металлург – Металлист 1:3
Голы: Юречко, 28 – Рудавський, 25 (в свои ворота), Багачанский, 31, Исаенко, 57
