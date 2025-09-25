Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первая победа в сезоне. Металлист выиграл перенесенный матч чемпионата
Первая лига
Металлург Зп
25.09.2025 12:00 – FT 1 : 3
Металлист
Украина. Первая лига
25 сентября 2025, 14:15 | Обновлено 25 сентября 2025, 14:48
390
0

Первая победа в сезоне. Металлист выиграл перенесенный матч чемпионата

Харьковчане выиграли на выезде

ФК Металлист

25 сентября состоялся перенесенный матч 1-го тура Первой лиги между Металлургом Запорожье и Металлистом.

Харьковская команда выиграла встречу со счетом 3:1 и одержала свою первую победу в текущем сезоне чемпионата Украины. Металлист набрал 5 очков и поднялся на 12-е место.

У Металлурга осталось 5 пунктов и 14-я позиция.

Первая лига. 1-й тур

Металлург – Металлист 1:3
Голы: Юречко, 28 – Рудавський, 25 (в свои ворота), Багачанский, 31, Исаенко, 57

Турнирная таблица

По теме:
Металлург – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлург – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Металлист Харьков Металлург Запорожье Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
