«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути

За свою профессиональную карьеру, которая еще продолжается, Роман Безус провел более 500 матчей. Его игре аплодировали в таких клубах, как «Кремень», «Ворскла», «Динамо», «Днепр», «Сент-Трюйден», «Гент», «Омония» и, конечно, же сборная Украины. Сейчас атакующий полузащитник начал свой новый путь. С этого и начался эксклюзивный разговор c Романом корреспондента Sport.ua.

– Роман, сайт Sport.ua поздравляет тебя с подписанием контракта с «Анортосисом». Насколько рассчитано соглашение?

– Спасибо за поздравление, и что не забываете (смеется). А что касается контракта, то он подписан до конца сезона.

– Кроме Кипра у тебя были еще какие-нибудь варианты продолжения карьеры?

– Нет. Это если говорить о конкретике. Разговоры были, но не более того.

– Вариант с Украиной не рассматривал?

– По крайней мере, мне из клубов Премьер-лиги никто не звонил (улыбается).

– «Анортосис» стал твоим восьмым профессиональным клубом в карьере. Помнишь, как все начиналось?

– Да, это было уже 20 лет назад. Все начиналось с надувной лодки (смеется). Мы с отцом из Кременчуга решили доплыть до села, откуда были родом мои родители. У папы были весла в руках, а у меня для помощи шлепанцы. Проплыв, примерно, семь километров, а это половина пути, отцу позвонил генеральный директор «Кремня» Недяк Андрей Дмитриевич, который попросил приехать в клуб для подписания контракта. Пришлось срочно разворачиваться. Вот так я в 15-летнем возрасте подписал свой первый полупрофессиональный контракт.

– Но уже в 18 ты перешел в «Ворсклу».

– Да, я вместе с Романом Куневым и с нами был Роман Локтионов, который раньше подписал контракт с «Ворсклой», ждали в Кременчуге маршрутку на Полтаву и размышляли, какую зарплату просить (смеется). Оказалось, что сначала нужно было поиграть за дубль, хотя тренировались мы с первой командой. А уже под конец сезона мне позволили дебютировать за основу.

ФК Динамо. Николай Павлов

– Перейти в «Ворсклу» было инициативой Николая Павлова?

– Да. Это было, если не ошибаюсь, его совместное решение с Олегом Бабаевым.

– Как тебе в таком юном возрасте работалось с Николаем Петровичем?

– В принципе, нормально. Но первые сборы давались, конечно, очень тяжело. Первые три дня я еле ноги передвигал, в туалет сходить было проблемой.

– Ты мечтал о зарплате в «Ворскле». Насколько сильно она изменилась после «Кремня»?

– В Кременчуге были хорошие премиальные. В месяц, наверное, могло выйти порядка 1 000 долларов при курсе 1 к 8. А в Полтаве у меня была первая чистая ставка около 1 000 у.е. Но при Николае Павлове, я и не вспомню, сколько раз за четыре года переподписывал контракт. И каждый раз сумма увеличивалась, учитывая мою роль в команде. А когда пошли слухи, что меня хотят купить, то мне сделали условия, чуть ли не самые лучшие в истории клуба, на уровне лидеров коллектива. Тогда мне в качестве бонуса и квартиру в Полтаве подарили. Но что очень важно и приятно, что Николай Петрович Павлов сам видел, когда нужно улучшить условия тому или иному футболисту. Мне не приходилось ходить и просить о повышение оклада. Тренер с нас требовал, и мы старались оправдывать это доверие.

– О какой сумме идет речь?

– Мне поднимали поступательно, в зависимости от результатов команды. В конце моей полтавской карьеры доходило до 30 тысяч долларов.

– В Полтаве ты, как говориться возмужал?

– Без сомнений. И за это я благодарен Николаю Павлову и Олегу Бабаеву. Было очень жаль, когда не стало президента. Таких людей не хватает как украинскому футболу, так и стране в целом.

– Под штрафы в «Ворскле» попадал?

– Да (улыбается).

– Слышал, что по молодости чуть ли не каждое утро у тебя начиналось с посещения кабинета главного тренера?

– Не только по молодости. Наверное, все время (смеется).

– То есть, ты был под прицелом у Николая Павлова?

– Да. Важно было успеть измерить давление перед визитом к Петровичу, поскольку потом уже нужно было бежать к врачу, чтобы он его сбивал (смеется).

– Каждое утро измерение давления был, как ритуал?

– Конечно. И взвешивание.

– Так какой был самый большой штраф?

– Мастер спорта (улыбается).

– В смысле?

– Из-за лишнего веса меня не внесли в заявку на первый полуфинальный кубковый матч с «Металлистом». А чтобы получить звание мастера спорта нужно не только победить в турнире, но и сыграть определенное количество поединков, которых мне не хватило даже, если бы я вышел в решающем матче против «Шахтера». Поэтому это право главный тренер доверил другому футболисту. Вот так и прошел мимо меня финал Кубка Украины в 2009 году.

– Но со временем ты устранил этот пробел?

– Да. За выход в финал Лиги Европы я, как и вся команда «Днепра» получили мастера спорта международного класса.

– Свой первый матч за основу «Ворсклы» помнишь?

– А как же. Мне наставник выделил одну минуту в ответном полуфинальном матче того же розыгрыша Кубка Украины против «Металлиста».

– А первый гол?

– Его я забил в ворота «Зари» в октябре 2009-го. Причем, отличился на первой минуте, а «Ворскла» выиграла – 2:0.

ФК Ворскла. Йован Маркоски

– Когда ты пришел в «Ворсклу», кто был самым главным авторитетом в команде?

– Я не скажу на счет авторитетов, но мне запомнился Денис Главина с его крутой машиной, одеждой, он ведь еще и в «Динамо» был. Также из иностранцев на меня произвели впечатление Йован Маркоски, Филипп Деспотовски, Арменд Даллку, Ахмед Янузи. Из украинцев – это Василий Сачко, Олег Красноперов, Дима Есин. А из земляков кременчужан мне помогали Рома Локтионов, Олег Чуваев, Алексей Чичиков.

В общем, коллектив у нас был классный. Тот же Главина меня часто подвозил домой, когда я только начал играть за первую команду. А первая моя поездка с супругой на отдых за границу была в компании семей Василия Сачко и Дмитрия Есина.

Проблемы были только на тренировках, когда кто-то из молодых мог не добежать или проигнорировать подсказку. Можно было хорошо получить.

– Свой первый автомобиль ты купил в Полтаве?

– Да. Точнее, сначала отцу купили Hyundai, а потом я и себе приобрел эту марку авто, только уже спортивную модель.

– В «Ворскле» ты поиграл с такими опытными исполнителями, как Сергей Закарлюка и Александр Рыкун. Было чему поучиться?

– Конечно. Даже то, чего нельзя рассказывать (улыбается). Тем не менее, это были крутые мастера футбола. Я много чего почерпнул, когда рядом с ними тренировался и играл. Хотя, если вспоминать весь мой путь в «Ворскле», больше всего в футбольном плане я, наверное, взял от Йована Маркоски. Мы с ним дружили, практически всегда после тренировок общались. Вместе начали учиться игре в пинг-понг, разговаривая про «Барселону» и на другие интересные футбольные темы.

– Сейчас поддерживаешь с ним связь?

– Не часто, но с днем рождения друг друга всегда поздравляем. А последний раз, два года назад он приезжал на Кипр и был у меня в гостях. Мы даже поиграли с ним на пляже через сетку.

– В Полтаве ты отыграл четыре года. С кем из партнеров тебе игралось наиболее комфортно, кого чувствовал спиной?

– В середине поля это был тот же Маркоски и Красноперов, даже тогда, когда Олега ставили справа в защите. А в атаке у меня было хорошее взаимопонимание с Ахмедом Янузи. Он был скоростной нападающий, поэтому хорошо откликался на мои передачи за спину соперникам. Наверное, это партнер, которому я отдал наибольшее количество голевых передач.

– В чем тогда был главный залог успеха «Ворсклы»?

– В коллективе. И это касается не только футболистов, но и тренерского и административного штаба, который подбирал Николай Павлов и Олег Бабаев. Я не могу не вспомнить Ивана Дмитриевича Балана, который до сих пор поздравляет меня с днем рождения, звонит моим родителям. Он был для меня не только, как тренер, но и как учитель. Это классный пример человечности и порядочности. Также хотел бы сказать слова благодарности Анатолию Момоту, Сергею Дирявке и Евгению Гресю, к которым я мог обратиться с любой просьбой, и мне они не отказывали. А вот червяков из коллектива Николай Петрович Павлов сразу убирал (смеется).

Я в «Ворскле» развивался, добился немалых успехов, играл в еврокубках. В то время в клубе все работало, как единый механизм.

– Кстати, и в сборную Украины в 2011 году первый раз ты попал из «Ворсклы». Вызов Олега Блохина стал тебя шоком?

– Это была мечта. Но оказалось, что я был немного не готов к такому вызову, в плане уверенности.

– В матче с Германией тебя поменяли на 41-й минуте. Ты много ошибался?

– Нет. Я просто не успевал, голова шла кругом (улыбается). Нужно понимать, что, к примеру, для меня, это была сильнейшая сборная Германии, начиная с 2000-х годов. Они фантастически контролировали мяч в середине поля. К тому же я оказался на непривычной для себя позиции опорного полузащитника. А когда в редких случаях я был на мяче, то часто не успевал принимать правильные решения.

– Это был первый поединок на обновленном НСК «Олимпийский».

– Да, атмосфера на трибунах была незабываемой. От этого меня немного даже трясло (улыбается). Но со стартовым свистком отпустило. Вот только тяжело сказать, что дебют в составе национальной команды мне удался в полной мере. Хотя, когда меня меняли, счет был 2:1 в нашу пользу (улыбается). Жаль, что не удалось выиграть такую игру (3:3).

– Свой первый гол за сборную ты забил в 2013 году в ворота Черногории в отборочном матче ЧМ-2014, установив окончательный счет 4:0.

– Мы тогда не очень удачно начали отбор, взяв два очка в трех матчах, но потом в семи поединках только один раз сыграли вничью. Как раз черногорцы и попали нам под горячую руку (улыбается).

– Кому посвятил этот мяч?

– Сыну, которого супруга родила в апреле того года.

– Тренером сборной был тогда уже Михаил Фоменко. Чем тебе запомнился это наставник?

– Своими человеческими качествами. Мы общались с тренером, и Михаил Иванович часто давал очень полезные советы, и это в большей степени касалось не футбола, а повседневной жизни. Для меня это был человек с большой буквы. И если бы у нас было чуть больше везения, мы могли бы добиться лучших результатов с этим наставником.

– Ты имеешь ввиду стыковые матчи с французами в том же 2013-м?

– Да. Для меня это одни из самых болезненных воспоминаний о выступлении в сборной.

– А какой самый запоминающийся для тебя поединок в сине-желтой футболке?

– Пусть это и банальные слова, но все 24 матча были для меня запоминающимися. Я горд, что одно время был частью национальной команды страны.

УАФ. Роман Безус и Андрей Шевченко

– У каждого тренера своя специфика работы. О каком из них ты скажешь, что это был лучший тактик и стратег?

– Когда Андрей Шевченко возглавлял сборную, одним из его помощников был Андреа Мальдера. Было очень интересно познавать то, что он рассказывал и показывал, что касается тактических моментов. Это, по крайней мере, для меня, была новизна. Тогда вообще весь процесс, все пребывание в сборной было на самом высоком уровне.

Другая философия, но тоже очень интересно было в «Генте» у Хейна Ванхазебрука. Этот специалист всегда стоит на своем и не меняет ничего в своих тактических построениях, при этом демонстрирую неплохие результаты. По стилю игру этого наставника я узнаю всегда (улыбается).

– Вернемся к твоим клубным делам. В «Ворскле» ты поиграл четыре года и перешел в «Динамо». Хотя это могло произойти раньше, чем в 2013 году.

– Да, было дело. Летом 2012-го мне звонил Юрий Семин. Но еще раньше мной интересовался «Днепр» в лице Хуанде Рамоса. Слышал и об интересе «Шахтере», но меня в эти закулисные дела не подпускали. Тем не менее, в январе я таки перешел в «Динамо».

А уже когда появился агент и опять же, звали в «Динамо», он сказал, что сделает мне большую зарплату, чем в «Ворскле». Правда, Игорь Суркис не пошел на уговоры, сказав, что у меня и так хороший оклад.

УАФ. Роман Безус и Андрей Ярмоленко

– Как тебя встретила столица?

– Нормально. Уже в первые дни после подписания контракта меня пригласили поужинать партнеры по команде, Максим Коваль, Андрей Богданов, Андрей Ярмоленко, с которым мы впоследствии стали кумовьями. А чуть позже в нашу, так сказать, компанию, влился и Сергей Сидорчук. Мы начали дружить семьями.

– Голова не пошло кругом? Тебе было 22 года, а ты уже был в сборной, перешел в самый титулованный клуб Украины…

– Не сильно. Разве что на дискотеки ходил больше, чем это нужно было. Но загулов точно не было (улыбается). В чем, мне кажется, я немного потерял, так это в уверенности. Когда не играл, держал это в себе, а не как некоторые другие футболисты, бегали к президенту жаловаться.

– Олег Блохин часто общался с футболистами?

– Со мной пару раз так точно. Однажды у нас даже получилась очень откровенная беседа. Это было перед его уходом из «Динамо». С Олегом Владимировичем мы разговаривали минут 40. Я даже не ожидал, что мы сможем так долго разговаривать, причем, не только на футбольные темы. Мне это запомнилось.

– За все свое пребывание в «Динамо» ты не сыграл ни одного полного поединка. Это из-за того, о чем ты говорил выше?

– Не стоит забывать и о сумасшедшей конкуренции, которая в то время была в команде. Может, где-то не отвечал требованиям, не был на своем топ-уровне в психологическом плане. Давление со стороны журналистов, болельщиков, клуба постоянно ощущалось. Хотя были и хорошие матчи.

– Почему в те годы «Динамо» отошло на третьи роли, состав то у киевлян был приличный (Вида, Драгович, Велозу Кранчар, Ленс, Беланда, Мбокани)?

– Не стоит забывать, что тогда чемпионат был очень сильным. «Шахтер», «Металлист», «Днепр»… Да и с другими клубами было непросто зарабатывать победы. Возможно, в плане селекции, времени на адаптацию и перестройку команды, «Динамо» не хватило времени. Но чуть позже все это сработало, когда легионеры освоились. В 2015 году динамовцы взяли золотые медали.

– Это уже было под руководством Сергея Реброва. Что изменилось в команде?

– Сергей Станиславович получил полный карт-бланш от руководства. Тогда начала выстраиваться система в академии клуба. Начали заходить испанские специалисты, были уже другие требования, другие тренировки.

ФК Динамо. Рауль Рианчо и Сергей Ребров

– Но уже зимой 2015-го ты ушел из «Динамо». Почему?

– Потому что мне хотелось здесь и сейчас. Хотел играть, но терпения не хватало. Хотя при Реброве я неплохо начинал. Помню, «Ворскле» забил победный мяч. Однако, на мой взгляд, была некая несправедливость. Однажды я ответил ассистенту главного тренеру и после этого я уже практически не играл. Поэтому не видел смысла оставаться в команде только ради тренировок.

– Ответил Раулю Рианчо?

– Да. Это было во время видеоанализа игры с «Металлистом». Потом отношение ко мне резко изменилось.

– А как Сергей Ребров на это отреагировал?

– Они на тот момент были одним целым.

– Учитывая, как Рианчо вел себя на тренерской скамейке, в журналистских кругах ходили разговоры, что скорее испанец главный тренер, а не Ребров.

– Они работали в тандеме, и стоит признать, очень неплохо. Возможно, потом Рауль захотел чего-то большего, поэтому и перестал работать с Ребровым.

– Тем не менее, после того, как ты перешел в «Днепр», в том же сезоне ты стал бронзовым призером чемпионата и дошел до финала Лиги Европы. Был ли это самый удачный отрезок в твоей карьере?

– По результату, наверное, да. Но вот в игровом плане я не очень удовлетворен, поскольку выходил на поле не так, как мне того хотелось. Но все равно в «Днепре» я начал оживать, поскольку у нас был дружный и сплоченный коллектив. И это касалось не только футболистов, но тренерского и административного штаба. Это мне напомнило «Ворсклу».

ФК Днепр. Мирон Маркевич

– Как тебе работалось с Мироном Маркевичем?

– В своих интервью он часто меня критиковал. Хотя во время процесса у нас были нормальные рабочие отношения. Да, тренер давал мне замечания, советы, но я никогда не попадал к Мирону Богдановичу в опалу (улыбается).

– Не раз вспоминалось, что «Днепр» тогда играл без зарплат. В чем находили мотивацию?

– Тогда, еще можно сказать, деньги были. Если не ошибаюсь, после финала Лиги Европы нам еще выплатили две зарплаты и все. Правда, бонусов уже не было. Хотя бывало, что премии из своего кармана нам давал Мирон Маркевич. А что касается мотивации, то мы играли за клуб, за болельщиков.

В первые дни в «Днепре» меня, можно сказать, приютил Рома Зозуля. Он хорошо общался с фанами, поэтому и меня познакомил с ультрас. С некоторыми из них у меня сложились даже дружеские отношения. Для меня это было впервые такое единение с болельщиками команды. Было интересно.

– Кто был в «Днепре» лидером хорошего настроения?

– Таких ребят хватало. Но, если конкретизировать, то я бы отметил Евгения Коноплянку, Евгения Шахова, Яна Лаштувку. У нас весь коллектив был позитивным. Мы часто вместе отмечали свои дни рождения, дни рождения детей, разные покупки…

– Сколько тебе остались должны в «Днепре»?

– За 11 месяцев, плюс премии, это порядка миллиона долларов.

– Сумма пугает.

– Пугает сразу, но потом, что ты можешь сделать. Что было, то прошло. Мы живем сейчас.

ФК Сент-Трюйден. Роман Безус

– Из «Днепра» ты перешел в «Сент-Трюйден». Почему был выбран чемпионат Бельгии?

– Мне была интересна эта лига. К тому же я видел, что много футболистов из Бельгии переходили в топовые европейские чемпионаты. Поэтому хотелось использовать этот шанс.

Правда, перед переходом в «Сент-Трюйден» я ездил в Турцию по запросу «Карабюкспора», на условия в три раза лучше, чем в Бельгии. Однако пробыв там два дня, отказался от подписания контракта.

– Много времени понадобилось для адаптации в новой чемпионате, новой стране?

– На удивление, адаптация в чемпионате прошла быстро, а вот в бытовом плане я привыкал, наверное, два года.

– Чего так?

– Не дома (улыбается). Это был первый мой опыт жизни за границей. Парковка, штрафы, сортировка мусора. К примеру, супруге понадобилось полтора месяца, чтобы собрать документы на выезд в Бельгию. Конечно, сейчас все это кажется мелочами, но тогда было непросто. К тому же я даже английского языка толком не знал. Хорошо, что спустя время я познакомился теперь уже с другом, который давно уехал в Бельгию. Он мне во многом помог.

– Ты начал неплохо, но потом один период долго сидел на лавке…

– Действительно, поначалу пресса у меня была хорошая. Но проблема была в том, что в команде был перебор футболистов, а новый тренер Иван Леко еще не знал досконально подопечных. Получилась неразбериха. Мы вроде демонстрировали неплохую игру, но не было результата.

Я до сих пор гадаю, что произошло. Возможно, это из-за того, что у меня на то время была наибольшая зарплата в команде, возлагалось много надежд… В один момент наставник решил изменить игровую схему, и мне не нашлось места в этих построениях. И что интересно, пошел результат (улыбается). Поэтому наставник так и продолжал. И на такой минорной ноте у меня закончился годичный контракт.

– И?

– И я вернулся домой в Кременчуг. Немного тренировался с футзальной командой, иногда сам поддерживал форму. Тогда, в 2017 году я, кстати, мог снова оказаться в «Ворскле». Василий Викторович Сачко звал в команду, я был близок к этому переходу, но не нашел общего языка с руководством клуба.

Я снова вернулся в Бельгию, чтобы сдать служебную квартиру, отдать ключи от автомобиля. Но как раз в этот момент Иван Леко ушел в «Брюгге». Я подошел к спортивному директору, которым на то время был Филипп Борманс (отмечу, что «Юнион» Брюссель это его проект) и спросил, могу ли потренироваться хотя бы со второй командой. И уже через неделю мне предложили двухгодичный контракт. Это тоже был классный период в моей футбольной карьере. Я играл постоянно, если не считать травмы и дисквалификации. А последние полтора года в «Сент-Трюйдене» я провел под руководством Марка Брюса. Именно с этим наставником у меня пошел подъем и я подписал контракт с «Гентом».

Фото из личного архива Безуса. Роман Безус, Георги Квилитая, Игорь Пластун, Роман Яремчук и Георгий Чакветавдзе

– То, что в этой команде выступали Роман Яремчук и Игорь Пластун добавило тебе желания перейти в «Гент»?

– Это не было основной причиной, но было классно, что удастся в зарубежном клубе поиграть вместе с соотечественниками.

– Часто проводили время вместе?

– Каждый день. Перед утренними тренировками у нас были завтраки, так вот у нас был свой стол. Где помимо украинцев были грузины Георги Квилитая и Георгий Чакветадзе. Я и до сих пор поддерживаю с ними контакт.

– С «Гентом» ты выигрывал Кубок страны и становился серебряным призером чемпионата. Это был успех или от вас ждали большего?

– В принципе, это был хороший результат, поскольку до этого «Гент» всего три раза выигрывал этот трофей. Но если говорить о перспективах состава, то, наверное, могли выступить и лучше в чемпионате. И в Лиге Европы в 2019 году мы неплохо проявили себя, но, опять же, могли и лучше сыграть. В своей группе мы заняли первое место, но в стыках уступили по сумме двух матчей «Роме» (0:1 и 1:1)

– Кстати, слышал, что в детстве ты был фанатом «Ромы». Правильно?

– Да.

– Откуда такая любовь?

– В конце 90-х по телевизору футбола было немного, даже украинского. Это когда Андрей Шевченко перешел в «Милан», начали показывать чемпионат Италии. А в понедельник был обзор. Я не пропускал ни одного матча. Знал всех футболистов.

Соответственно, во дворе все были Андреями Шевченками (смеется). А отец болел за Ювентус с Зинедином Зиданом. Мне не хотелось повторяться, поэтому я выбрал «Рому», команду созвучную с моим именем. Они тогда тоже демонстрировали классный футбол, и состав у них был приличный, а игра Франческо Тотти стала для меня эталоном.

– Ты говорил, что Бельгия могла стать трамплином в топовый европейский чемпионат, но летом 2022 года ты оказался на Кипре. Не считал, что это шаг назад?

– Нет. Если сейчас смотреть, то, может, и можно так сказать, но если учитывать в какой ситуации я оказался, то это было нормальное решение вопроса.

– Что за ситуация?

– Мне зимой предлагали продлить контракт на один год, но я отказался. А летом у меня истек срок соглашения.

– В Бельгии была возможность остаться?

– Мог перейти в «Зулте-Варегем» на контракт 3+1. Но насторожил тот факт, что они очень быстро хотели меня подписать. Может, и стоило остаться, поскольку мне ничего не нужно было менять ни с переездом, так как на автомобиле добираться было 20-25 минут, ни менять школу для детей.

Через некоторое время, когда в «Генте» травму получил мой конкурент, они вернулись к моей кандидатуре. Мы практически договорились о двухлетнем контракте, но меня оттолкнула беседа со спортивным директором, с которым у меня и раньше отношения были не очень. При этом на руках у меня был такой же контракт с «Омонией». Поэтому на эмоциях я решил сменить обстановку.

– Не пожалел о своем решении?

– Первый месяц был нормальный, но потом как-то все не клеилось. Было большое желание вернуться в Бельгию. А когда приехала семья, им как бы понравилось на Кипре. По ходу всего этого у нас сменился один, потом второй тренер и все потихоньку наладилось. Я в составе, домашний стадион заполнен, люди живут футболом, что еще нужно для счастья. Да, есть свои плюсы и минусы, но главное, что семья рядом и все здоровы.

– Сегодня тебе исполняется 35 лет. Желание и здоровья продолжать вступать на высоком уровне есть?

– Однозначно. Я еще голоден к футболу. В таком возрасте важно, чтобы травмы обходили стороной, в таком случае мы еще поиграем (улыбается). Сейчас все мои мысли связаны с «Анартосисом» будем пытаться подняться по турнирной лестнице.