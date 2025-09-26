Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
Сборная УКРАИНЫ
26 сентября 2025, 11:00 | Обновлено 26 сентября 2025, 11:24
341
1

«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути

Сегодня экс-полузащитник национальной сборной Украины Роман Безус отмечает 35-й день рождения

26 сентября 2025, 11:00 | Обновлено 26 сентября 2025, 11:24
341
1 Comments
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

За свою профессиональную карьеру, которая еще продолжается, Роман Безус провел более 500 матчей. Его игре аплодировали в таких клубах, как «Кремень», «Ворскла», «Динамо», «Днепр», «Сент-Трюйден», «Гент», «Омония» и, конечно, же сборная Украины. Сейчас атакующий полузащитник начал свой новый путь. С этого и начался эксклюзивный разговор c Романом корреспондента Sport.ua.

– Роман, сайт Sport.ua поздравляет тебя с подписанием контракта с «Анортосисом». Насколько рассчитано соглашение?
– Спасибо за поздравление, и что не забываете (смеется). А что касается контракта, то он подписан до конца сезона.

– Кроме Кипра у тебя были еще какие-нибудь варианты продолжения карьеры?
– Нет. Это если говорить о конкретике. Разговоры были, но не более того.

– Вариант с Украиной не рассматривал?
– По крайней мере, мне из клубов Премьер-лиги никто не звонил (улыбается).

– «Анортосис» стал твоим восьмым профессиональным клубом в карьере. Помнишь, как все начиналось?
– Да, это было уже 20 лет назад. Все начиналось с надувной лодки (смеется). Мы с отцом из Кременчуга решили доплыть до села, откуда были родом мои родители. У папы были весла в руках, а у меня для помощи шлепанцы. Проплыв, примерно, семь километров, а это половина пути, отцу позвонил генеральный директор «Кремня» Недяк Андрей Дмитриевич, который попросил приехать в клуб для подписания контракта. Пришлось срочно разворачиваться. Вот так я в 15-летнем возрасте подписал свой первый полупрофессиональный контракт.

– Но уже в 18 ты перешел в «Ворсклу».
– Да, я вместе с Романом Куневым и с нами был Роман Локтионов, который раньше подписал контракт с «Ворсклой», ждали в Кременчуге маршрутку на Полтаву и размышляли, какую зарплату просить (смеется). Оказалось, что сначала нужно было поиграть за дубль, хотя тренировались мы с первой командой. А уже под конец сезона мне позволили дебютировать за основу.

ФК Динамо. Николай Павлов

– Перейти в «Ворсклу» было инициативой Николая Павлова?
– Да. Это было, если не ошибаюсь, его совместное решение с Олегом Бабаевым.

– Как тебе в таком юном возрасте работалось с Николаем Петровичем?
– В принципе, нормально. Но первые сборы давались, конечно, очень тяжело. Первые три дня я еле ноги передвигал, в туалет сходить было проблемой.

– Ты мечтал о зарплате в «Ворскле». Насколько сильно она изменилась после «Кремня»?
– В Кременчуге были хорошие премиальные. В месяц, наверное, могло выйти порядка 1 000 долларов при курсе 1 к 8. А в Полтаве у меня была первая чистая ставка около 1 000 у.е. Но при Николае Павлове, я и не вспомню, сколько раз за четыре года переподписывал контракт. И каждый раз сумма увеличивалась, учитывая мою роль в команде. А когда пошли слухи, что меня хотят купить, то мне сделали условия, чуть ли не самые лучшие в истории клуба, на уровне лидеров коллектива. Тогда мне в качестве бонуса и квартиру в Полтаве подарили. Но что очень важно и приятно, что Николай Петрович Павлов сам видел, когда нужно улучшить условия тому или иному футболисту. Мне не приходилось ходить и просить о повышение оклада. Тренер с нас требовал, и мы старались оправдывать это доверие.

– О какой сумме идет речь?
– Мне поднимали поступательно, в зависимости от результатов команды. В конце моей полтавской карьеры доходило до 30 тысяч долларов.

– В Полтаве ты, как говориться возмужал?
– Без сомнений. И за это я благодарен Николаю Павлову и Олегу Бабаеву. Было очень жаль, когда не стало президента. Таких людей не хватает как украинскому футболу, так и стране в целом.

– Под штрафы в «Ворскле» попадал?
– Да (улыбается).

– Слышал, что по молодости чуть ли не каждое утро у тебя начиналось с посещения кабинета главного тренера?
– Не только по молодости. Наверное, все время (смеется).

– То есть, ты был под прицелом у Николая Павлова?
– Да. Важно было успеть измерить давление перед визитом к Петровичу, поскольку потом уже нужно было бежать к врачу, чтобы он его сбивал (смеется).

– Каждое утро измерение давления был, как ритуал?
– Конечно. И взвешивание.

– Так какой был самый большой штраф?
– Мастер спорта (улыбается).

– В смысле?
– Из-за лишнего веса меня не внесли в заявку на первый полуфинальный кубковый матч с «Металлистом». А чтобы получить звание мастера спорта нужно не только победить в турнире, но и сыграть определенное количество поединков, которых мне не хватило даже, если бы я вышел в решающем матче против «Шахтера». Поэтому это право главный тренер доверил другому футболисту. Вот так и прошел мимо меня финал Кубка Украины в 2009 году.

– Но со временем ты устранил этот пробел?
– Да. За выход в финал Лиги Европы я, как и вся команда «Днепра» получили мастера спорта международного класса.

– Свой первый матч за основу «Ворсклы» помнишь?
– А как же. Мне наставник выделил одну минуту в ответном полуфинальном матче того же розыгрыша Кубка Украины против «Металлиста».

– А первый гол?
– Его я забил в ворота «Зари» в октябре 2009-го. Причем, отличился на первой минуте, а «Ворскла» выиграла – 2:0.

ФК Ворскла. Йован Маркоски

– Когда ты пришел в «Ворсклу», кто был самым главным авторитетом в команде?
– Я не скажу на счет авторитетов, но мне запомнился Денис Главина с его крутой машиной, одеждой, он ведь еще и в «Динамо» был. Также из иностранцев на меня произвели впечатление Йован Маркоски, Филипп Деспотовски, Арменд Даллку, Ахмед Янузи. Из украинцев – это Василий Сачко, Олег Красноперов, Дима Есин. А из земляков кременчужан мне помогали Рома Локтионов, Олег Чуваев, Алексей Чичиков.

В общем, коллектив у нас был классный. Тот же Главина меня часто подвозил домой, когда я только начал играть за первую команду. А первая моя поездка с супругой на отдых за границу была в компании семей Василия Сачко и Дмитрия Есина.

Проблемы были только на тренировках, когда кто-то из молодых мог не добежать или проигнорировать подсказку. Можно было хорошо получить.

– Свой первый автомобиль ты купил в Полтаве?
– Да. Точнее, сначала отцу купили Hyundai, а потом я и себе приобрел эту марку авто, только уже спортивную модель.

– В «Ворскле» ты поиграл с такими опытными исполнителями, как Сергей Закарлюка и Александр Рыкун. Было чему поучиться?
– Конечно. Даже то, чего нельзя рассказывать (улыбается). Тем не менее, это были крутые мастера футбола. Я много чего почерпнул, когда рядом с ними тренировался и играл. Хотя, если вспоминать весь мой путь в «Ворскле», больше всего в футбольном плане я, наверное, взял от Йована Маркоски. Мы с ним дружили, практически всегда после тренировок общались. Вместе начали учиться игре в пинг-понг, разговаривая про «Барселону» и на другие интересные футбольные темы.

– Сейчас поддерживаешь с ним связь?
– Не часто, но с днем рождения друг друга всегда поздравляем. А последний раз, два года назад он приезжал на Кипр и был у меня в гостях. Мы даже поиграли с ним на пляже через сетку.

– В Полтаве ты отыграл четыре года. С кем из партнеров тебе игралось наиболее комфортно, кого чувствовал спиной?
– В середине поля это был тот же Маркоски и Красноперов, даже тогда, когда Олега ставили справа в защите. А в атаке у меня было хорошее взаимопонимание с Ахмедом Янузи. Он был скоростной нападающий, поэтому хорошо откликался на мои передачи за спину соперникам. Наверное, это партнер, которому я отдал наибольшее количество голевых передач.

– В чем тогда был главный залог успеха «Ворсклы»?
– В коллективе. И это касается не только футболистов, но и тренерского и административного штаба, который подбирал Николай Павлов и Олег Бабаев. Я не могу не вспомнить Ивана Дмитриевича Балана, который до сих пор поздравляет меня с днем рождения, звонит моим родителям. Он был для меня не только, как тренер, но и как учитель. Это классный пример человечности и порядочности. Также хотел бы сказать слова благодарности Анатолию Момоту, Сергею Дирявке и Евгению Гресю, к которым я мог обратиться с любой просьбой, и мне они не отказывали. А вот червяков из коллектива Николай Петрович Павлов сразу убирал (смеется).

Я в «Ворскле» развивался, добился немалых успехов, играл в еврокубках. В то время в клубе все работало, как единый механизм.

– Кстати, и в сборную Украины в 2011 году первый раз ты попал из «Ворсклы». Вызов Олега Блохина стал тебя шоком?
– Это была мечта. Но оказалось, что я был немного не готов к такому вызову, в плане уверенности.

– В матче с Германией тебя поменяли на 41-й минуте. Ты много ошибался?
– Нет. Я просто не успевал, голова шла кругом (улыбается). Нужно понимать, что, к примеру, для меня, это была сильнейшая сборная Германии, начиная с 2000-х годов. Они фантастически контролировали мяч в середине поля. К тому же я оказался на непривычной для себя позиции опорного полузащитника. А когда в редких случаях я был на мяче, то часто не успевал принимать правильные решения.

– Это был первый поединок на обновленном НСК «Олимпийский».
– Да, атмосфера на трибунах была незабываемой. От этого меня немного даже трясло (улыбается). Но со стартовым свистком отпустило. Вот только тяжело сказать, что дебют в составе национальной команды мне удался в полной мере. Хотя, когда меня меняли, счет был 2:1 в нашу пользу (улыбается). Жаль, что не удалось выиграть такую игру (3:3).

– Свой первый гол за сборную ты забил в 2013 году в ворота Черногории в отборочном матче ЧМ-2014, установив окончательный счет 4:0.
– Мы тогда не очень удачно начали отбор, взяв два очка в трех матчах, но потом в семи поединках только один раз сыграли вничью. Как раз черногорцы и попали нам под горячую руку (улыбается).

– Кому посвятил этот мяч?
– Сыну, которого супруга родила в апреле того года.

– Тренером сборной был тогда уже Михаил Фоменко. Чем тебе запомнился это наставник?
– Своими человеческими качествами. Мы общались с тренером, и Михаил Иванович часто давал очень полезные советы, и это в большей степени касалось не футбола, а повседневной жизни. Для меня это был человек с большой буквы. И если бы у нас было чуть больше везения, мы могли бы добиться лучших результатов с этим наставником.

– Ты имеешь ввиду стыковые матчи с французами в том же 2013-м?
– Да. Для меня это одни из самых болезненных воспоминаний о выступлении в сборной.

– А какой самый запоминающийся для тебя поединок в сине-желтой футболке?
– Пусть это и банальные слова, но все 24 матча были для меня запоминающимися. Я горд, что одно время был частью национальной команды страны.

УАФ. Роман Безус и Андрей Шевченко

– У каждого тренера своя специфика работы. О каком из них ты скажешь, что это был лучший тактик и стратег?
– Когда Андрей Шевченко возглавлял сборную, одним из его помощников был Андреа Мальдера. Было очень интересно познавать то, что он рассказывал и показывал, что касается тактических моментов. Это, по крайней мере, для меня, была новизна. Тогда вообще весь процесс, все пребывание в сборной было на самом высоком уровне.

Другая философия, но тоже очень интересно было в «Генте» у Хейна Ванхазебрука. Этот специалист всегда стоит на своем и не меняет ничего в своих тактических построениях, при этом демонстрирую неплохие результаты. По стилю игру этого наставника я узнаю всегда (улыбается).

– Вернемся к твоим клубным делам. В «Ворскле» ты поиграл четыре года и перешел в «Динамо». Хотя это могло произойти раньше, чем в 2013 году.
– Да, было дело. Летом 2012-го мне звонил Юрий Семин. Но еще раньше мной интересовался «Днепр» в лице Хуанде Рамоса. Слышал и об интересе «Шахтере», но меня в эти закулисные дела не подпускали. Тем не менее, в январе я таки перешел в «Динамо».

А уже когда появился агент и опять же, звали в «Динамо», он сказал, что сделает мне большую зарплату, чем в «Ворскле». Правда, Игорь Суркис не пошел на уговоры, сказав, что у меня и так хороший оклад.

УАФ. Роман Безус и Андрей Ярмоленко

– Как тебя встретила столица?
– Нормально. Уже в первые дни после подписания контракта меня пригласили поужинать партнеры по команде, Максим Коваль, Андрей Богданов, Андрей Ярмоленко, с которым мы впоследствии стали кумовьями. А чуть позже в нашу, так сказать, компанию, влился и Сергей Сидорчук. Мы начали дружить семьями.

– Голова не пошло кругом? Тебе было 22 года, а ты уже был в сборной, перешел в самый титулованный клуб Украины…
– Не сильно. Разве что на дискотеки ходил больше, чем это нужно было. Но загулов точно не было (улыбается). В чем, мне кажется, я немного потерял, так это в уверенности. Когда не играл, держал это в себе, а не как некоторые другие футболисты, бегали к президенту жаловаться.

– Олег Блохин часто общался с футболистами?
– Со мной пару раз так точно. Однажды у нас даже получилась очень откровенная беседа. Это было перед его уходом из «Динамо». С Олегом Владимировичем мы разговаривали минут 40. Я даже не ожидал, что мы сможем так долго разговаривать, причем, не только на футбольные темы. Мне это запомнилось.

– За все свое пребывание в «Динамо» ты не сыграл ни одного полного поединка. Это из-за того, о чем ты говорил выше?
– Не стоит забывать и о сумасшедшей конкуренции, которая в то время была в команде. Может, где-то не отвечал требованиям, не был на своем топ-уровне в психологическом плане. Давление со стороны журналистов, болельщиков, клуба постоянно ощущалось. Хотя были и хорошие матчи.

– Почему в те годы «Динамо» отошло на третьи роли, состав то у киевлян был приличный (Вида, Драгович, Велозу Кранчар, Ленс, Беланда, Мбокани)?
– Не стоит забывать, что тогда чемпионат был очень сильным. «Шахтер», «Металлист», «Днепр»… Да и с другими клубами было непросто зарабатывать победы. Возможно, в плане селекции, времени на адаптацию и перестройку команды, «Динамо» не хватило времени. Но чуть позже все это сработало, когда легионеры освоились. В 2015 году динамовцы взяли золотые медали.

– Это уже было под руководством Сергея Реброва. Что изменилось в команде?
– Сергей Станиславович получил полный карт-бланш от руководства. Тогда начала выстраиваться система в академии клуба. Начали заходить испанские специалисты, были уже другие требования, другие тренировки.

ФК Динамо. Рауль Рианчо и Сергей Ребров

– Но уже зимой 2015-го ты ушел из «Динамо». Почему?
– Потому что мне хотелось здесь и сейчас. Хотел играть, но терпения не хватало. Хотя при Реброве я неплохо начинал. Помню, «Ворскле» забил победный мяч. Однако, на мой взгляд, была некая несправедливость. Однажды я ответил ассистенту главного тренеру и после этого я уже практически не играл. Поэтому не видел смысла оставаться в команде только ради тренировок.

– Ответил Раулю Рианчо?
– Да. Это было во время видеоанализа игры с «Металлистом». Потом отношение ко мне резко изменилось.

– А как Сергей Ребров на это отреагировал?
– Они на тот момент были одним целым.

– Учитывая, как Рианчо вел себя на тренерской скамейке, в журналистских кругах ходили разговоры, что скорее испанец главный тренер, а не Ребров.
– Они работали в тандеме, и стоит признать, очень неплохо. Возможно, потом Рауль захотел чего-то большего, поэтому и перестал работать с Ребровым.

– Тем не менее, после того, как ты перешел в «Днепр», в том же сезоне ты стал бронзовым призером чемпионата и дошел до финала Лиги Европы. Был ли это самый удачный отрезок в твоей карьере?
– По результату, наверное, да. Но вот в игровом плане я не очень удовлетворен, поскольку выходил на поле не так, как мне того хотелось. Но все равно в «Днепре» я начал оживать, поскольку у нас был дружный и сплоченный коллектив. И это касалось не только футболистов, но тренерского и административного штаба. Это мне напомнило «Ворсклу».

ФК Днепр. Мирон Маркевич

– Как тебе работалось с Мироном Маркевичем?
– В своих интервью он часто меня критиковал. Хотя во время процесса у нас были нормальные рабочие отношения. Да, тренер давал мне замечания, советы, но я никогда не попадал к Мирону Богдановичу в опалу (улыбается).

– Не раз вспоминалось, что «Днепр» тогда играл без зарплат. В чем находили мотивацию?
– Тогда, еще можно сказать, деньги были. Если не ошибаюсь, после финала Лиги Европы нам еще выплатили две зарплаты и все. Правда, бонусов уже не было. Хотя бывало, что премии из своего кармана нам давал Мирон Маркевич. А что касается мотивации, то мы играли за клуб, за болельщиков.

В первые дни в «Днепре» меня, можно сказать, приютил Рома Зозуля. Он хорошо общался с фанами, поэтому и меня познакомил с ультрас. С некоторыми из них у меня сложились даже дружеские отношения. Для меня это было впервые такое единение с болельщиками команды. Было интересно.

– Кто был в «Днепре» лидером хорошего настроения?
– Таких ребят хватало. Но, если конкретизировать, то я бы отметил Евгения Коноплянку, Евгения Шахова, Яна Лаштувку. У нас весь коллектив был позитивным. Мы часто вместе отмечали свои дни рождения, дни рождения детей, разные покупки…

– Сколько тебе остались должны в «Днепре»?
– За 11 месяцев, плюс премии, это порядка миллиона долларов.

– Сумма пугает.
– Пугает сразу, но потом, что ты можешь сделать. Что было, то прошло. Мы живем сейчас.

ФК Сент-Трюйден. Роман Безус

– Из «Днепра» ты перешел в «Сент-Трюйден». Почему был выбран чемпионат Бельгии?
– Мне была интересна эта лига. К тому же я видел, что много футболистов из Бельгии переходили в топовые европейские чемпионаты. Поэтому хотелось использовать этот шанс.

Правда, перед переходом в «Сент-Трюйден» я ездил в Турцию по запросу «Карабюкспора», на условия в три раза лучше, чем в Бельгии. Однако пробыв там два дня, отказался от подписания контракта.

– Много времени понадобилось для адаптации в новой чемпионате, новой стране?
– На удивление, адаптация в чемпионате прошла быстро, а вот в бытовом плане я привыкал, наверное, два года.

– Чего так?
– Не дома (улыбается). Это был первый мой опыт жизни за границей. Парковка, штрафы, сортировка мусора. К примеру, супруге понадобилось полтора месяца, чтобы собрать документы на выезд в Бельгию. Конечно, сейчас все это кажется мелочами, но тогда было непросто. К тому же я даже английского языка толком не знал. Хорошо, что спустя время я познакомился теперь уже с другом, который давно уехал в Бельгию. Он мне во многом помог.

– Ты начал неплохо, но потом один период долго сидел на лавке…
– Действительно, поначалу пресса у меня была хорошая. Но проблема была в том, что в команде был перебор футболистов, а новый тренер Иван Леко еще не знал досконально подопечных. Получилась неразбериха. Мы вроде демонстрировали неплохую игру, но не было результата.

Я до сих пор гадаю, что произошло. Возможно, это из-за того, что у меня на то время была наибольшая зарплата в команде, возлагалось много надежд… В один момент наставник решил изменить игровую схему, и мне не нашлось места в этих построениях. И что интересно, пошел результат (улыбается). Поэтому наставник так и продолжал. И на такой минорной ноте у меня закончился годичный контракт.

– И?
– И я вернулся домой в Кременчуг. Немного тренировался с футзальной командой, иногда сам поддерживал форму. Тогда, в 2017 году я, кстати, мог снова оказаться в «Ворскле». Василий Викторович Сачко звал в команду, я был близок к этому переходу, но не нашел общего языка с руководством клуба.

Я снова вернулся в Бельгию, чтобы сдать служебную квартиру, отдать ключи от автомобиля. Но как раз в этот момент Иван Леко ушел в «Брюгге». Я подошел к спортивному директору, которым на то время был Филипп Борманс (отмечу, что «Юнион» Брюссель это его проект) и спросил, могу ли потренироваться хотя бы со второй командой. И уже через неделю мне предложили двухгодичный контракт. Это тоже был классный период в моей футбольной карьере. Я играл постоянно, если не считать травмы и дисквалификации. А последние полтора года в «Сент-Трюйдене» я провел под руководством Марка Брюса. Именно с этим наставником у меня пошел подъем и я подписал контракт с «Гентом».

Фото из личного архива Безуса. Роман Безус, Георги Квилитая, Игорь Пластун, Роман Яремчук и Георгий Чакветавдзе

– То, что в этой команде выступали Роман Яремчук и Игорь Пластун добавило тебе желания перейти в «Гент»?
– Это не было основной причиной, но было классно, что удастся в зарубежном клубе поиграть вместе с соотечественниками.

– Часто проводили время вместе?
– Каждый день. Перед утренними тренировками у нас были завтраки, так вот у нас был свой стол. Где помимо украинцев были грузины Георги Квилитая и Георгий Чакветадзе. Я и до сих пор поддерживаю с ними контакт.

– С «Гентом» ты выигрывал Кубок страны и становился серебряным призером чемпионата. Это был успех или от вас ждали большего?
– В принципе, это был хороший результат, поскольку до этого «Гент» всего три раза выигрывал этот трофей. Но если говорить о перспективах состава, то, наверное, могли выступить и лучше в чемпионате. И в Лиге Европы в 2019 году мы неплохо проявили себя, но, опять же, могли и лучше сыграть. В своей группе мы заняли первое место, но в стыках уступили по сумме двух матчей «Роме» (0:1 и 1:1)

– Кстати, слышал, что в детстве ты был фанатом «Ромы». Правильно?
– Да.

– Откуда такая любовь?
– В конце 90-х по телевизору футбола было немного, даже украинского. Это когда Андрей Шевченко перешел в «Милан», начали показывать чемпионат Италии. А в понедельник был обзор. Я не пропускал ни одного матча. Знал всех футболистов.

Соответственно, во дворе все были Андреями Шевченками (смеется). А отец болел за Ювентус с Зинедином Зиданом. Мне не хотелось повторяться, поэтому я выбрал «Рому», команду созвучную с моим именем. Они тогда тоже демонстрировали классный футбол, и состав у них был приличный, а игра Франческо Тотти стала для меня эталоном.

– Ты говорил, что Бельгия могла стать трамплином в топовый европейский чемпионат, но летом 2022 года ты оказался на Кипре. Не считал, что это шаг назад?
– Нет. Если сейчас смотреть, то, может, и можно так сказать, но если учитывать в какой ситуации я оказался, то это было нормальное решение вопроса.

– Что за ситуация?
– Мне зимой предлагали продлить контракт на один год, но я отказался. А летом у меня истек срок соглашения.

– В Бельгии была возможность остаться?
– Мог перейти в «Зулте-Варегем» на контракт 3+1. Но насторожил тот факт, что они очень быстро хотели меня подписать. Может, и стоило остаться, поскольку мне ничего не нужно было менять ни с переездом, так как на автомобиле добираться было 20-25 минут, ни менять школу для детей.

Через некоторое время, когда в «Генте» травму получил мой конкурент, они вернулись к моей кандидатуре. Мы практически договорились о двухлетнем контракте, но меня оттолкнула беседа со спортивным директором, с которым у меня и раньше отношения были не очень. При этом на руках у меня был такой же контракт с «Омонией». Поэтому на эмоциях я решил сменить обстановку.

– Не пожалел о своем решении?
– Первый месяц был нормальный, но потом как-то все не клеилось. Было большое желание вернуться в Бельгию. А когда приехала семья, им как бы понравилось на Кипре. По ходу всего этого у нас сменился один, потом второй тренер и все потихоньку наладилось. Я в составе, домашний стадион заполнен, люди живут футболом, что еще нужно для счастья. Да, есть свои плюсы и минусы, но главное, что семья рядом и все здоровы.

– Сегодня тебе исполняется 35 лет. Желание и здоровья продолжать вступать на высоком уровне есть?
– Однозначно. Я еще голоден к футболу. В таком возрасте важно, чтобы травмы обходили стороной, в таком случае мы еще поиграем (улыбается). Сейчас все мои мысли связаны с «Анартосисом» будем пытаться подняться по турнирной лестнице.

По теме:
Экс-звезда УПЛ: «В своих интервью Маркевич часто меня критиковал»
Юрий СЛАБЫШЕВ: «Не создали достаточное количество моментов»
Источник: Динамо подписало голкипера донецкого Шахтера
Роман Безус Олег Бабаев Николай Павлов Кремень Кременчуг Ворскла Полтава Денис Главина Йован Маркоски Ахмед Янузи Арменд Даллку Филип Деспотовски Дмитрий Есин Василий Сачко Олег Красноперов Александр Рыкун Сергей Закарлюка Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Днепр Динамо Киев Роман Локтионов Юрий Семин Хуанде Рамос Мирон Маркевич Андрей Шевченко Олег Блохин Михаил Фоменко Иван Балан Сергей Дирявка Евгений Гресь Сент-Трюйден Гент Омония Анортосис Карабюкспор Андрей Ярмоленко Андрей Богданов Максим Коваль (футболист) Сергей Сидорчук Игорь Суркис Металлист Харьков Сергей Ребров Рауль Рианчо Лига Европы Рома Рим Франческо Тотти Роман Яремчук Игорь Пластун Евгений Коноплянка Евгений Шахов Ян Лаштувка Иван Леко Ювентус Зинедин Зидан сборная Украины по футболу ЧМ-2014 по футболу статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины
Футбол | 25 сентября 2025, 13:40 2
Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины
Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины

Наставник житомирского «Полесья» отметил недостаточно уверенную игру голкипера

Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Футбол | 25 сентября 2025, 13:55 18
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»

Сегодня Игорь Беланов отмечает 65-летие

Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Футбол | 26.09.2025, 07:04
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»
Бокс | 26.09.2025, 03:46
Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»
Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»
Кудровка – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.09.2025, 11:15
Кудровка – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
COBA
Не поганий був гравець. Чіпкий і пронирливий. Шкода, що не вдалась кар'єра на всі 100%. 
Ответить
0
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 9
Бокс
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 15
Футбол
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
24.09.2025, 12:06 34
Футбол
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
24.09.2025, 12:05
Волейбол
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
24.09.2025, 20:05 1
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 2
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 2
Футбол
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем