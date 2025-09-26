Спасительный гол в меньшинстве на 90+4. Ференцварош вырвал ничью у Виктории
Игра 1-го тура Лиги Европы завершилась вничью
Вечером 25 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
В Будапеште «Ференцварош» и чешская «Виктория» Пльзень сыграли вничью (1:1).
Хозяева играли в меньшинстве с 38-й минуты после удаления Цебраилса Макрецкиса.
Гости из Чехии вышли вперед на 16-й минуте после точного удара Рафию Дуросинми, а за венгерскую команду счет сравнял Пешич на 90+4-й минуте.
Обe команды начали сезон Лиги Европы с набора 1 очка.
Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября
Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:1
Голы: Пешич, 90+4 – Дуросинми, 16
