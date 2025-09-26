Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спасительный гол в меньшинстве на 90+4. Ференцварош вырвал ничью у Виктории
Лига Европы
Ференцварош
25.09.2025 22:00 – FT 1 : 1
Виктория Пльзень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
26 сентября 2025, 02:23 | Обновлено 26 сентября 2025, 02:49
18
0

Спасительный гол в меньшинстве на 90+4. Ференцварош вырвал ничью у Виктории

Игра 1-го тура Лиги Европы завершилась вничью

26 сентября 2025, 02:23 | Обновлено 26 сентября 2025, 02:49
18
0
Спасительный гол в меньшинстве на 90+4. Ференцварош вырвал ничью у Виктории
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В Будапеште «Ференцварош» и чешская «Виктория» Пльзень сыграли вничью (1:1).

Хозяева играли в меньшинстве с 38-й минуты после удаления Цебраилса Макрецкиса.

Гости из Чехии вышли вперед на 16-й минуте после точного удара Рафию Дуросинми, а за венгерскую команду счет сравнял Пешич на 90+4-й минуте.

Обe команды начали сезон Лиги Европы с набора 1 очка.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:1

Голы: Пешич, 90+4 – Дуросинми, 16

По теме:
Янг Бойз – Панатинаикос – 1:4. Хет-трик марокканца в гостях. Видео голов
Наставнику Ноттингема посоветовали отказаться от Зинченко после матча ЛЕ
РБ Зальцбург – Порту – 0:1. Как Драконы вырвали победу. Видео гола и обзор
Ференцварош Виктория Пльзень Лига Европы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Футбол | 25 сентября 2025, 13:55 18
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»

Сегодня Игорь Беланов отмечает 65-летие

Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Футбол | 26 сентября 2025, 01:41 0
Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026

Букмекеры считают, что испанский вундеркинд выиграет престижную награду в следующем году

ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
Футбол | 25.09.2025, 06:23
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 25.09.2025, 07:08
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
ФОТО. «Выздоравливай». Звезду Шахтёра успешно прооперировали
Футбол | 25.09.2025, 20:14
ФОТО. «Выздоравливай». Звезду Шахтёра успешно прооперировали
ФОТО. «Выздоравливай». Звезду Шахтёра успешно прооперировали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 2
Футбол
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
24.09.2025, 12:06 32
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
25.09.2025, 15:14 55
Футбол
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем