Лига Европы. 1-й тур, матчи 25 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 25 сентября проходят матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26
Вечером 25 сентября проходят матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 9 поединков.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1-й тур. 25 сентября
- 25.09. 19:45 Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – ФКСБ Стяуа (Румыния)
- 25.09. 19:45 Лилль (Франция) – Бранн (Норвегия)
- 25.09. 22:00 Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия)
- 25.09. 22:00 РБ Зальцбург (Австрия) – Порту (Португалия)
- 25.09. 22:00 Рейнджерс (Шотландия) – Генк (Бельгия)
- 25.09. 22:00 Утрехт (Нидерланды) – Лион (Франция)
- 25.09. 22:00 Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия)
- 25.09. 22:00 Штутгарт (Германия) – Сельта Виго (Испания)
- 25.09. 22:00 Янг Бойз (Швейцария) – Панатинаикос (Греция)
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
