Лига Европы. 1-й тур, матчи 25 сентября. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 25 сентября проходят матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 поединков.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 25 сентября

25.09. 19:45 Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – ФКСБ Стяуа (Румыния)

25.09. 19:45 Лилль (Франция) – Бранн (Норвегия)

25.09. 22:00 Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия)

25.09. 22:00 РБ Зальцбург (Австрия) – Порту (Португалия)

25.09. 22:00 Рейнджерс (Шотландия) – Генк (Бельгия)

25.09. 22:00 Утрехт (Нидерланды) – Лион (Франция)

25.09. 22:00 Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия)

25.09. 22:00 Штутгарт (Германия) – Сельта Виго (Испания)

25.09. 22:00 Янг Бойз (Швейцария) – Панатинаикос (Греция)

