Фонсека угадал с заменой. Лион минимально победил Утрехт

25 сентября в матче 1 тура основного раунда Лиги Европы нидерландский «Утрехт» встречался с французским «Лионом».

С первой минуты команды демонстрировали равную борьбу на поле. Игроки Лиона преимущественно доминировали во владении мячом.

Однако в первом тайме болельщики результативных ударов так и не увидели.

На вторую половину игры команды вышли настроены на борьбу. В итоге нрав улыбнулся французам.

Сначала главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека выпустил на поле Таннер Тессманн, а через 10 минут игрок уже отблагодарил наставника забитым мячом, который в итоге оказался победным.

Лига Европы. 1-й тур. 25 сентября

Утрехт (Нидерланды) – Лион (Франция) – 0:1

Гол: Тессманн, 75 мин.