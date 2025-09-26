Фонсека угадал с заменой. Лион минимально победил Утрехт
Решающий гол забил вышедший на 65-й минуте Таннер Тессманн
25 сентября в матче 1 тура основного раунда Лиги Европы нидерландский «Утрехт» встречался с французским «Лионом».
С первой минуты команды демонстрировали равную борьбу на поле. Игроки Лиона преимущественно доминировали во владении мячом.
Однако в первом тайме болельщики результативных ударов так и не увидели.
На вторую половину игры команды вышли настроены на борьбу. В итоге нрав улыбнулся французам.
Сначала главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека выпустил на поле Таннер Тессманн, а через 10 минут игрок уже отблагодарил наставника забитым мячом, который в итоге оказался победным.
Лига Европы. 1-й тур. 25 сентября
Утрехт (Нидерланды) – Лион (Франция) – 0:1
Гол: Тессманн, 75 мин.
