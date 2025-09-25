Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ГАСПЕРИНИ: «Довбик физически прибавляет. Надо улучшаться в завершении атак»
Лига Европы
25 сентября 2025, 19:23 | Обновлено 25 сентября 2025, 19:24
ГАСПЕРИНИ: «Довбик физически прибавляет. Надо улучшаться в завершении атак»

Коуч Ромы прокомментировал матч Лиги Европы против Ниццы

ФК Рома. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал матч 1-го тура Лиги Европы против «Ниццы» (2:1).

– Помимо эпизода с пенальти в конце, кажется, вы снова имели солидность в игре. Например, против «Ромы» очень трудно создавать моменты.

– Да, без сомнения. Мы уже сыграли немало матчей – и в Италии, и за границей – и это, безусловно, одна из наших сильных сторон. Сегодня было то же самое. Иногда может случиться эпизод, как в конце, когда мяч фактически уже покинул поле. Конечно, это добавляет соперникам свежей энергии, но должен сказать, что игра многих наших футболистов снова была на высоком уровне. Единственное беспокойство – что мы иногда страдаем под конец, особенно когда замены не всегда приносят ту энергию и силу, которые нужны, чтобы дать команде больше уверенности.

– В каком смысле? Кто-то вышел с неправильным настроем?

– Нет, ментальность всегда правильная, конечно, но нужно чуть больше, потому что сегодня матчи решаются именно в концовке. Надо делать четыре–пять замен, чтобы закрыть игру, и сегодня нам действительно пришлось приложить усилия в этот период.

– Казалось, техника Лоренцо Пеллегрини изменила динамику вашей атаки. Вы тоже так это увидели?

– Технические качества Пеллегрини бесспорны. Это было видно по подаче с углового, после которой мы забили. У него есть такое мастерство. На мой взгляд, он еще не полностью восстановился после матча в воскресенье, который был для него невероятным, особенно после стольких игр сразу после долгого перерыва. Сегодня он за это поплатился – было видно, что ему играть тяжелее.

– Вы говорили, что Артем Довбик должен показать больше хладнокровия, а Эван Фергюсон допустил несколько ошибок после выхода. Это самая большая зона для улучшения в вашей команде?

– Да, но развивать нужно в целом нашу атаку, а не только указывать на форварда. На самом деле, думаю, Довбик физически прибавляет. Нам нужно, чтобы все улучшались в построении атак, завершении и последнем пасе – чтобы мы могли ставить нападающих в более опасные позиции. Атакующую фазу нужно рассматривать шире.

– Дает ли вам Костас Цимикас дополнительную опцию слева? Что он приносит?

– У нас очень много матчей, и на этой позиции у нас есть и Цимикас, и Анхелиньо – оба надежные. Анхелиньо хорошо сыграл в предыдущих играх, а сегодня был Цимикас, хотя он тоже возвращается после нескольких месяцев отсутствия. Он провел хороший матч.

Их самое сильное оружие – это левая нога, у обоих хороший удар. Они похожи по характеристикам и не слишком универсальны. В центре защиты не играют, выше по флангу тоже не играют – то есть очень специфичны для этой роли. Я обычно чередую их, но с таким количеством игр оба дают нам уверенность и надежность.

– Четыре победы в пяти матчах – наверное, работать легче. Помимо того эпизода, матч выглядел уже решенным.

– Да, но это футбол. Один эпизод может изменить игру. Нужно доводить все до конца. Сегодня это был один из тех случаев, которых можно избежать. У нас есть очень сильное, надежное, компактное и конкурентное ядро. Мы должны его интегрировать и должны, чтобы младшие футболисты учились у тех, кто играет регулярно, брали с них пример и шли их путями, чтобы достигать такого же высокого уровня.

– Вы видели повтор пенальти?

– Это была явно наивная ошибка, и жаль за Никколо Пизилли, но это уже уровень Европы. Здесь нужно учиться быстро, нет времени долго разбирать подобные ситуации. Ошибки, конечно, будут случаться – ребята очень молодые. Но они должны быстро адаптироваться и учиться.

Николай Степанов Источник: ФК Рома
