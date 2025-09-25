Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи
Богдан Попов выйдет в основе, Руслан Малиновский оказался в запасе
Украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов выйдет в стартовом составе своей команды на матч 1/16 финала Кубка Италии против «Дженоа».
Другой украинец, полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский, начнет эту игру на скамейке запасных.
Матч состоится на арене «Стадио Луиджи Феррарис», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
«Эмполи» является представителем Серии В, второго дивизиона Италии, «Дженоа» играет в Серии А, элите итальянского футбола.
Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи:
⤵️ Scendiamo in campo così per #GenoaEmpoli pic.twitter.com/dtA50JIEIF— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 25, 2025
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 #GenoaEmpoli #CoppaItaliaFrecciarossa— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) September 25, 2025
Alle 18.30 allo #StadioFerraris la sfida contro il #Genoa: ecco la nostra formazione ⬇
Perisan; Obaretin, Belardinelli, Ilie, Yepes, Ebuehi, Moruzzi, Guarino, Saporiti, Popov, Carboni pic.twitter.com/0xuAtFNtpZ
