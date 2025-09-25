Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
25 сентября 2025, 19:15 | Обновлено 25 сентября 2025, 19:54
Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи

Богдан Попов выйдет в основе, Руслан Малиновский оказался в запасе

Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи
Коллаж Sport.ua

Украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов выйдет в стартовом составе своей команды на матч 1/16 финала Кубка Италии против «Дженоа».

Другой украинец, полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский, начнет эту игру на скамейке запасных.

Матч состоится на арене «Стадио Луиджи Феррарис», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

«Эмполи» является представителем Серии В, второго дивизиона Италии, «Дженоа» играет в Серии А, элите итальянского футбола.

Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи:

Богдан Попов Руслан Малиновский стартовые составы Дженоа Эмполи Кубок Италии по футболу
