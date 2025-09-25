Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи

Украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов выйдет в стартовом составе своей команды на матч 1/16 финала Кубка Италии против «Дженоа».

Другой украинец, полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский, начнет эту игру на скамейке запасных.

Матч состоится на арене «Стадио Луиджи Феррарис», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

«Эмполи» является представителем Серии В, второго дивизиона Италии, «Дженоа» играет в Серии А, элите итальянского футбола.

Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи: