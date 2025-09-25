Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первые проблемы в Бенфике. Моуриньо могут наказать после матча в Португалии
Португалия
Первые проблемы в Бенфике. Моуриньо могут наказать после матча в Португалии

Известный специалист раскритиковал работу главного арбитра после встречи с «Риу Аве»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо может получит наказание от дисциплинарного комитета лиги из-за своих высказываний в сторону арбитров.

Известный португальский специалист остался недоволен работой судейской бригады в перенесенном матче первого тура «Бенфика» – «Риу Аве» (1:1), который состоялся во вторник, 23 сентября. Он заявил об этом в интервью и на пресс-конференции.

Комментарии тренера «орлов» заставили Португальскую ассоциацию профессиональных арбитров (APAF) подать жалобу в Дисциплинарный совет Португальской федерации футбола (FPF). Если вина Жозе будет доказана, его могут оштрафовать или отстранить на один матч.

«Мы забили гол, который был отменён, потому что один игрок наступил другому на ногу. Мне не нравится такой футбол, но мы должны принять его. Главным героем игры в итоге стал человек, который когда подозвал судью (судья VAR – прим).

Получается, что у главного арбитра не было никакой индивидуальности принимать решение самостоятельно», – остался недоволен Моуриньо.

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Риу Аве Жозе Моуриньо судьи (арбитры) штрафы
Николай Титюк Источник: A Bola
