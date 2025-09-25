Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тоттенхэм – Донкастер – 3:0. Бисиклета Пальиньи. Видео голов и обзор матча
Кубок Английской лиги
Тоттенхэм
24.09.2025 21:45 – FT 3 : 0
Донкастер Роверс
Кубок английской лиги
25 сентября 2025, 05:59 | Обновлено 25 сентября 2025, 06:00
24
0

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября Тоттенхэм уверенно разобрался с командой Донкастер в поединке 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Шпора разгромили соперников со счетом 3:0. Первым на 14-й минуте отличился Жоау Пальинья – португалец оформил бисиклету.

Еще по одному мячу для лондонского коллектива забили Джей Макграт (автогол) и Бреннан Джонсон.

Еще по одному мячу для лондонского коллектива забили Джей Макграт (автогол) и Бреннан Джонсон.

В четвертом раунде Кубка лиги Тоттенхэм поборется с Ньюкаслом.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/16 финала, 24 сентября

Тоттенхэм – Донкастер – 3:0

Голы: Пальинья, 14, Макгарт, 17 (автогол), Джонсон, 90+4

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Тоттенхэм.
17’
ГОЛ ! Автогол забил Jay McGrath (Донкастер Роверс).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Пальинья (Тоттенхэм).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
