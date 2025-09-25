Тоттенхэм – Донкастер – 3:0. Бисиклета Пальиньи. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26
24 сентября Тоттенхэм уверенно разобрался с командой Донкастер в поединке 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.
Шпора разгромили соперников со счетом 3:0. Первым на 14-й минуте отличился Жоау Пальинья – португалец оформил бисиклету.
Еще по одному мячу для лондонского коллектива забили Джей Макграт (автогол) и Бреннан Джонсон.
В четвертом раунде Кубка лиги Тоттенхэм поборется с Ньюкаслом.
Кубок английской лиги 2025/26. 1/16 финала, 24 сентября
Тоттенхэм – Донкастер – 3:0
Голы: Пальинья, 14, Макгарт, 17 (автогол), Джонсон, 90+4
Видеообзор матча
События матча
