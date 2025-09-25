24 сентября Тоттенхэм уверенно разобрался с командой Донкастер в поединке 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Шпора разгромили соперников со счетом 3:0. Первым на 14-й минуте отличился Жоау Пальинья – португалец оформил бисиклету.

Еще по одному мячу для лондонского коллектива забили Джей Макграт (автогол) и Бреннан Джонсон.

В четвертом раунде Кубка лиги Тоттенхэм поборется с Ньюкаслом.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/16 финала, 24 сентября

Тоттенхэм – Донкастер – 3:0

Голы: Пальинья, 14, Макгарт, 17 (автогол), Джонсон, 90+4

Видеообзор матча