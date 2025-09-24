24.09.2025 21:45 - : -
Тоттенхэм – Донкастер. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Матч 1/16 финала Кубка английской лиги начнется в 21:45
В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Донкастер».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Тоттенхэм – Донкастер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Донкастер
