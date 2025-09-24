Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тоттенхэм – Донкастер. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Английской лиги
Тоттенхэм
24.09.2025 21:45 - : -
Донкастер Роверс
Англия
24 сентября 2025, 13:17
9
0

Тоттенхэм – Донкастер. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Матч 1/16 финала Кубка английской лиги начнется в 21:45

24 сентября 2025, 13:17 |
9
0
Тоттенхэм – Донкастер. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Донкастер».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Тоттенхэм – Донкастер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Донкастер
Трансляция матча В эфире

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
