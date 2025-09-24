В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Донкастер».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Тоттенхэм – Донкастер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция