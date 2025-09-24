24 сентября в Кубке английской лиги между собой сыграют Тоттенхэм и Донкастер. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Тоттенхэм

«Шпоры» хорошо выглядят на старте сезона, команда набрала 10 очков в пяти встречах АПЛ, что позволяет делить второе место, отставая от лидера на пять баллов. В последнем туре Тоттенхэм расписал мировую на выезде с Брайтоном – 2:2, хотя уступал по ходу встречи 0:2.

Отдельно стоит отметить удачный старт в Лиге чемпионов, где команда в первом туре основной сетки обыграла на своем поле крепкий Вильярреал со счетом 1:0. Возможно, об этом еще рано говорить, но складывается впечатление, что клуб нашел нужного тренера, есть хорошая игра, выносливость, а главное, пока неплохие результаты.

Кубок лиги не тот турнир, где стоит выкладываться, Томас Франк вполне может использовать ротацию состава в таком противостоянии.

Донкастер

У Донкастера был резвый старт в третьем по силе английском дивизионе, 5 побед в стартовых семи встречах позволило закрепиться в группе лидеров. Сохранить стабильность не удалось, два поражения кряду откинули клуб на седьмую строчку, хотя все борьба впереди, до лидера всего 4 очка.

В последнем туре Донкастер потерпел обидное поражение от Уимблдона дома со счетом 1:2, все из-за неудачной концовки. Судя по началу сезона, у клуба будут шансы на повышение в классе.

В Кубке лиги команда неожиданно разгромила нынешнего лидера Чемпионшип Мидлсбро со счетом 4:0, а потом прошла тоже в гостях Аккрингтон из четвертого дивизиона – 2:0. Битва против Тоттенхэма станет хорошим опытом, независимо от результата.

Личные встречи

История показывает, что соперники пересекались всего раз, еще в далеком 2009 году, тоже в Кубке лиги, тогда Тоттенхэм выиграл на выезде 5:1.

Прогноз

Играет представитель «большой шестерки» против клуба из третьего дивизиона, Донкастер безоговорочный андердог, в чем главное преимущество гостей, так как не будет давить результат. Я думаю, что даже играя экспериментальным составом, Тоттенхэм должен уверенно забирать этот матч. Поставлю на успех хозяев с форой -2 гола за 1,64.