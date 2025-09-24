Тоттенхэм не оставил шансов Донкастеру и вышел в 1/8 финала Кубка лиги
Шпоры победили со счетом 3:0
24 сентября в Кубке английской лиги между собой провели матч Тоттенхэм и Донкастер.
Шпоры одержали уверенную победу в матче со счетом 3:0.
Хозяева довольно быстро вышли вперед, на 14-й минуте открыл счет в матче Жоау Пальинья.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ
Уже через три минуты «шпоры» забили во второй раз – автогол на счету Джея Макгарта. Добил окончательно гостей Бреннан Джонсон в конце матча.
27 сентября Тоттенхэм проведет матч шестого тура АПЛ против Вулверхэмптона.
Кубок английской лиги 2025/26. 1/16 финала, 24 сентября.
Тоттенхэм – Донкастер – 3:0
Голы: Пальинья, 14, Макгарт, 17, Джонсон, 90+4.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Римляне обыгрывают Ниццу на выезде со счетом 2:1
Оскар считает, что Мейвезер сильнее Теренса