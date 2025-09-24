Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тоттенхэм не оставил шансов Донкастеру и вышел в 1/8 финала Кубка лиги
Кубок Английской лиги
Тоттенхэм
24.09.2025 21:45 – FT 3 : 0
Донкастер Роверс
Англия
Тоттенхэм не оставил шансов Донкастеру и вышел в 1/8 финала Кубка лиги

Шпоры победили со счетом 3:0

Тоттенхэм не оставил шансов Донкастеру и вышел в 1/8 финала Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

24 сентября в Кубке английской лиги между собой провели матч Тоттенхэм и Донкастер.

Шпоры одержали уверенную победу в матче со счетом 3:0.

Хозяева довольно быстро вышли вперед, на 14-й минуте открыл счет в матче Жоау Пальинья.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

Уже через три минуты «шпоры» забили во второй раз – автогол на счету Джея Макгарта. Добил окончательно гостей Бреннан Джонсон в конце матча.

27 сентября Тоттенхэм проведет матч шестого тура АПЛ против Вулверхэмптона.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/16 финала, 24 сентября.

Тоттенхэм – Донкастер – 3:0
Голы: Пальинья, 14, Макгарт, 17, Джонсон, 90+4.

