Главный тренер Локомотива прокомментировал победу над Вересом

Главный тренер Локомотива Сергей Карпенко прокомментировал победу своей команды над «Вересом» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

«Эмоции – очень положительные. Невероятная поддержка болельщиков. Они несут нас вперед, и мы не останавливаемся. Идем дальше.

Команда прибавляет и прогрессирует с каждой игрой. И в обороне, и в атаке. В чемпионате нам полегче. Там мы играем первым номером. С командами УПЛ – тоже не закрываемся, работаем в среднем блоке. Спасибо ребятам за физическое состояние и терпение. Хотя есть еще над чем работать.

Думаю, мы заслужили уважение своей игрой. Несмотря на такие результаты, мы делаем ставку на чемпионат. Там работать труднее, потому что длинная турнирная дистанция. Нужно много эмоций. Сейчас очень трудно после такой победы снова перестроиться на матчи чемпионата Второй лиги».