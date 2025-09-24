Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это уже проблемы Черноморца». Тренер Агротеха – о победе в Кубке
Кубок Украины
24 сентября 2025, 18:34 |
978
1

«Это уже проблемы Черноморца». Тренер Агротеха – о победе в Кубке

Мизенко считает, что Агротех заслужил пройти дальше.

24 сентября 2025, 18:34 |
978
1
«Это уже проблемы Черноморца». Тренер Агротеха – о победе в Кубке
Агротех

То, что в кубковых соревнованиях свои законы, доказывают футболисты любительского «Агротеха» из Кировоградщины, которые уже заставили сойти с дистанции две команды старше по рангу: элитный «Эпицентр» и сегодня в 1/16 финала – первоочередной «Черноморец».

Руководитель «Агротеха» Александр Мизенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным одержать верх над одесситами в серии послематчевых пенальти (основное время – 1:1, по пенальти – 5:3).

«Надо отдать должное моим ребятам, которые четко выполняли установку и при поддержке болельщиков заслуженно еще до перерыва вышли вперед. Возможно, где-то не обошлось без недооценки со стороны гостей, в рядах которых не было нескольких именитых исполнителей, но это уже их проблемы.

И хотя во втором тайме одесситы чаще владели мячом, однако в целом мы создали больше голевых моментов и были вознаграждены за самоотдачу в серии послематчевых пенальти.

Отмечу Павла Пастухова, который открыл счет и не промахнулся, пробивая с 11-метровой отметки. На высоте был в ключевые моменты и наш вратарь Дмитрий Рудык.

Как сказал после финального свистка президент нашего ФК Сергей Саусь, "Агротех" продолжает писать историю.

С кем хотелось бы встретиться в 1/8 финала? С представителями УПЛ и Первого дивизиона мы уже играли. Потому интересно было бы принять команду Второй лиги. Если откровенно, очень хочется дольше продержаться на кубковой дистанции».

По теме:
ВИДЕО. Полесье забило, но в свои ворота. Отличился Бескоровайный
Рух – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Главный тренер Локомотива прокомментировал победу над Вересом
Агротех Тишковка Черноморец Одесса Кубок Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
Футбол | 23 сентября 2025, 22:03 2
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча

Левый Берег уволил Андрея Гаврюшова

Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти
Футбол | 24 сентября 2025, 15:47 17
Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти
Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти

После ничьей в основное время победителя пришлось определять в серии 11-метровых ударов

Локомотив – Верес – 1:0. Как вылетела команда УПЛ. Видео гола и обзор матча
Футбол | 24.09.2025, 18:43
Локомотив – Верес – 1:0. Как вылетела команда УПЛ. Видео гола и обзор матча
Локомотив – Верес – 1:0. Как вылетела команда УПЛ. Видео гола и обзор матча
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Футбол | 23.09.2025, 22:16
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24.09.2025, 14:10
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vitalikss86
Сором Чорноморцю програти реальному селу, проте Агротех дивився матч і цей і з Епіцентром виглядає монолітно 
Ответить
0
Популярные новости
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
23.09.2025, 00:08
Бокс
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
23.09.2025, 15:38 4
Футбол
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
23.09.2025, 15:40 32
Теннис
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
22.09.2025, 17:29 137
Футбол
Богачук столкнулся с ужасными последствиями после поражения от Адамса
Богачук столкнулся с ужасными последствиями после поражения от Адамса
22.09.2025, 19:42 2
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем