«Это уже проблемы Черноморца». Тренер Агротеха – о победе в Кубке

То, что в кубковых соревнованиях свои законы, доказывают футболисты любительского «Агротеха» из Кировоградщины, которые уже заставили сойти с дистанции две команды старше по рангу: элитный «Эпицентр» и сегодня в 1/16 финала – первоочередной «Черноморец».

Руководитель «Агротеха» Александр Мизенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным одержать верх над одесситами в серии послематчевых пенальти (основное время – 1:1, по пенальти – 5:3).

«Надо отдать должное моим ребятам, которые четко выполняли установку и при поддержке болельщиков заслуженно еще до перерыва вышли вперед. Возможно, где-то не обошлось без недооценки со стороны гостей, в рядах которых не было нескольких именитых исполнителей, но это уже их проблемы.

И хотя во втором тайме одесситы чаще владели мячом, однако в целом мы создали больше голевых моментов и были вознаграждены за самоотдачу в серии послематчевых пенальти.

Отмечу Павла Пастухова, который открыл счет и не промахнулся, пробивая с 11-метровой отметки. На высоте был в ключевые моменты и наш вратарь Дмитрий Рудык.

Как сказал после финального свистка президент нашего ФК Сергей Саусь, "Агротех" продолжает писать историю.

С кем хотелось бы встретиться в 1/8 финала? С представителями УПЛ и Первого дивизиона мы уже играли. Потому интересно было бы принять команду Второй лиги. Если откровенно, очень хочется дольше продержаться на кубковой дистанции».