Томас МЮЛЛЕР: «Сборная Германии – не топ-команда. Но посмотрим на ЧМ»

Один из топовых игроков за всю историю немецкого футбола Томас Мюллер, который сейчас выступает в МЛС за Ванкувер, не считает сборную Германию фаворитом на ЧМ-2026, но не торопится списывать команду со счетов.

«Поражение Германии от Словакии вызвало эмоции в наших СМИ, но эта неудача ничего не говорит о наших шансах на ЧМ-2026. Хотя мы понимаем, что сборная Германии – не топ-команда последние 6-8 лет. Есть Франция, которая выходит в финалы, Испания, Аргентина. Но я считаю, мы все равно способны конкурировать на больших турнирах».

«Когда ты едешь на большой турнир, то должен почувствовать – мы можем сделать это. Посмотрим, что получится», – сказал Мюллер.

Германия в группе отбора после двух туров идет третьей.