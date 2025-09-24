Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Томас МЮЛЛЕР: «Сборная Германии – не топ-команда. Но посмотрим на ЧМ»
Чемпионат мира
24 сентября 2025, 17:24 | Обновлено 24 сентября 2025, 17:35
149
0

Томас МЮЛЛЕР: «Сборная Германии – не топ-команда. Но посмотрим на ЧМ»

Команда не очень удачно начала отбор ЧМ-2026

24 сентября 2025, 17:24 | Обновлено 24 сентября 2025, 17:35
149
0
Томас МЮЛЛЕР: «Сборная Германии – не топ-команда. Но посмотрим на ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Один из топовых игроков за всю историю немецкого футбола Томас Мюллер, который сейчас выступает в МЛС за Ванкувер, не считает сборную Германию фаворитом на ЧМ-2026, но не торопится списывать команду со счетов.

«Поражение Германии от Словакии вызвало эмоции в наших СМИ, но эта неудача ничего не говорит о наших шансах на ЧМ-2026. Хотя мы понимаем, что сборная Германии – не топ-команда последние 6-8 лет. Есть Франция, которая выходит в финалы, Испания, Аргентина. Но я считаю, мы все равно способны конкурировать на больших турнирах».

«Когда ты едешь на большой турнир, то должен почувствовать – мы можем сделать это. Посмотрим, что получится», – сказал Мюллер.

Германия в группе отбора после двух туров идет третьей.

По теме:
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Георгий БУЩАН: «Это был как глоток свежего воздуха»
Томас Мюллер сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Футбол | 24 сентября 2025, 07:02 77
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины

Команду может возглавить Олег Лужный

Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Футбол | 23 сентября 2025, 22:49 0
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»

Специалист объяснил, почему не стоит ждать отставок в УПЛ в ближайшее время

Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Бокс | 24.09.2025, 07:54
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Стало известно, кто возглавил Левый Берег после отставки главного тренера
Футбол | 24.09.2025, 17:51
Стало известно, кто возглавил Левый Берег после отставки главного тренера
Стало известно, кто возглавил Левый Берег после отставки главного тренера
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Футбол | 24.09.2025, 12:06
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 28
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
22.09.2025, 22:56
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем