Томас МЮЛЛЕР: «Сборная Германии – не топ-команда. Но посмотрим на ЧМ»
Команда не очень удачно начала отбор ЧМ-2026
Один из топовых игроков за всю историю немецкого футбола Томас Мюллер, который сейчас выступает в МЛС за Ванкувер, не считает сборную Германию фаворитом на ЧМ-2026, но не торопится списывать команду со счетов.
«Поражение Германии от Словакии вызвало эмоции в наших СМИ, но эта неудача ничего не говорит о наших шансах на ЧМ-2026. Хотя мы понимаем, что сборная Германии – не топ-команда последние 6-8 лет. Есть Франция, которая выходит в финалы, Испания, Аргентина. Но я считаю, мы все равно способны конкурировать на больших турнирах».
«Когда ты едешь на большой турнир, то должен почувствовать – мы можем сделать это. Посмотрим, что получится», – сказал Мюллер.
Германия в группе отбора после двух туров идет третьей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду может возглавить Олег Лужный
Специалист объяснил, почему не стоит ждать отставок в УПЛ в ближайшее время