Задача – Первая лига? Если так, то Рух с ней справляется

По результатам шестого тура в украинской Премьер-лиге-2025/26 последней командой в турнирной таблице первенства остается «Рух», который в воскресенье на выезде минимально уступил ЛНЗ (0:1). Пожалуй, поражение от команды своего бывшего главного тренера Виталия Пономарева чисто формально нельзя называть катастрофой для футболистов «Руха», про которых коуч их оппонентов знал буквально все и даже больше, но… Вопрос не только в факте самого поражения, но и в том, каким оно было, а еще – в ситуации, в которой оказались «желто-черные» на старте сезона…

Летом «Рух» заменил уехавшего в Черкассы Пономарева на хорошо известного львовскому клубу 38-летнего специалиста Ивана Федыка. Этот наставник уже возглавлял «Рух» – в период с июня 2020-го по август 2021-го. Тогда в ряде отечественных СМИ молодой коуч «желто-черных» даже успел обзавестись солидным прозвищем – «украинский Нагельсманн». Эксперты отмечали тактическую подкованность Федыка, а также его стремление к постоянному самосовершенствованию, но в дебютном сезоне в рамках УПЛ «Рух» в целом не проявил себя как-то уж чрезмерно выдающимся образом, хотя и решил ключевую задачу – зацепился за место в элите.

Впоследствии дела Федыка в «Рухе» пошли не лучшим образом, и уже летом 2021-го молодой коуч был вынужден покинуть пост главного тренера. Впрочем, окончательного прощания Федыка и львовского клуба не произошло. В январе 2023 года Иван получил назначение на должность спортивного директора «Руха», на которой работал вплоть до момента возвращения на тренерскую скамейку первой команды…

После того, как Федык вновь оказался у руля «Руха» в футбольном сообществе резонно возник главный вопрос – какие цели стоят перед новым/старым наставником львовской команды. На это, увы, какого-то внятного ответа так и не последовало. Федык решил ограничиться стандартизованными в подобного рода случаях фразами, но вышло, откровенно говоря, так себе: «Задачу на сезон поставил президент, будем от нее отталкиваться. Но у нас приоритет – готовиться от игры к игре. Каждый раз другая подготовка, каждый матч отдельно. Дальше будем уже смотреть».

Вот эти «от игры к игре» давали понимание, что никакой внятной стратегии у тренерского штаба во главе с Федыком нет. Задача – просто работать, как получается. Потому что нужно, чтобы команда играла в УПЛ, а кто-то был ее главным тренером.

ФК Рух. Иван Федык

Нет, суть вовсе не в том, что Федык был должен выйти к прессе и заявить, что он нацеливается на, к примеру, первое или четвертое место в УПЛ по итогам сезона-2025/26. Однако для такого клуба, как «Рух», чрезвычайно важно было бы хотя бы как-то публично очертить задачи, стоящие перед командой, так как именно «желто-черные» в текущем розыгрыше лиги являются самой молодой командой первенства, если опираться на средний возраст – 22,6 года. Это перед ветеранами можно ставить задачу «от игры к игре», а молодые футболисты должны к чему-то стремиться, на что-то равняться, чего-то достигать, в конце-то концов…

Но Федык изначально предпочел не делать громких заявлений, посчитав, что лучше обойтись без лишнего давления, которое может последовать после таких действий. На старте чемпионата «Рух» сумел обыграть дебютанта лиги СК «Полтава» (2:1), хотя по игре оппонент львовян уж точно не заслуживал поражения и как минимум наиграл на ничью, что подчеркивают даже показатели ожидаемых голов обеих команд: 0,56xG у «Руха» и 1,08xG у «Полтавы».

После трех очков на старте «Рух», собственно, и увяз в болоте из поражений, которое ныне крепко-накрепко буквально утягивает «желто-черных» в Первую лигу… Поражения от «Динамо» (1:5), «Оболони» (1:2), «Металлиста 1925» (0:2), «Эпицентра» (0:1) и ЛНЗ (0:1) привели к тому, что подопечные Федыка оказались на последнем месте в турнирной таблице без очевидных быстрых перспектив оттуда выбраться, так как ближайший календарь у львовян невероятно сложный – «Шахтер», «Колос», «Кривбасс»…

Хуже всего для Федыка то, что после поражения от «Оболони» главный тренер «Руха» все равно не ушел от давления извне. На этот раз не выдержали нервы у Святослава Козловского – сына основателя клуба Григория Козловского, – который в публичной плоскости, особо не подбирая слов, буквально разнес наставника «Руха» за, как посчитал, ряд грубых допущенных ошибок в управлении командой.

Федык не стал дерзко отвечать тому, против кого в его ситуации лучше не идти, если есть желание сохранить должность, но и улучшить ситуацию не сумел. После поражения от «Оболони» львовяне уступили еще трижды, причем в матче против «Эпицентра» даже не сумели реализовать очень и очень сомнительный 11-метровый, право на который получили буквально на последних минутах игры… Но судейство – это повод для написания абсолютно другого материала, потому здесь лишь констатируем факт.

Поражение от ЛНЗ Федык воспринял весьма спокойно, по крайней мере, так это выглядело со стороны. Коуч «Руха» заявил, что его визави Пономарев очень хорошо знает всех футболистов «желто-черных», а летом еще и смог забрать, кого пожелал, к себе в Черкассы. Вроде бы простые истины, но возникает вопрос – а что, собственно, сам Федык сделал в этом матче, чтобы как-то хотя бы попробовать удивить Пономарева? На какие тактические шаги, подобно Нагельсманну, он пошел?..

Если что, то все последние вопросы – риторические. В матче против ЛНЗ все, на что сподобились футболисты «Руха» – это, как свидетельствуют данные Wyscout, три удара по воротам, из которых лишь один пришелся в створ. Такие атакующие потуги «желто-черных» специалисты оценили показателем ожидаемых голов в 0,07xG. В то время как ЛНЗ наиграл на 1,97xG.

И эти цифры не являются случайными. По состоянию на текущий момент «Рух» является наименее результативной командой чемпионата, хотя по количеству ударов по воротам и не находится на самом дне (13-е место с показателем в 55 ударов). Однако по точности ударов подопечные Федыка с большим отрывом являются худшими в УПЛ-2025/26. Только в 16,4% случаев попытки футболистов «Руха» угодить в створ ворот соперника оказываются успешными…

Собственно говоря, все это стало логичным следствием абсолютно проваленной летней селекции «Руха». В первой команде есть только один номинальный центрфорвард – Бабукарр Фаал. 22-летний гамбиец был подписан львовским клубом еще в феврале нынешнего года за 50 тысяч евро, если основываться на данных Transfermarkt, однако с тех пор забил только 5 мячей в 19 официальных поединках за «Рух». Отнюдь не наихудшая, но далеко и не топовая результативность африканского форварда так и не побудила руководство и тренерский штаб «желто-черных» летом подыскать реального конкурента Фаалу, и после потери Климчука с Карабиным команда Федыка осталась с тем, что в народе принято характеризовать фразой классика «маємо те, що маємо».

ФК Рух

И в аспекте отсутствия желания у главного тренера говорить о задачах на сезон, проваленной летней селекции, непонятных публичных наездов от сына основателя клуба на его наставника и нулевой реакции на это скандальное событие со стороны самого Григория Козловского, возникает лишь одно резонное предположение – «Рух» планомерно и целенаправленно двигается в направлении Первой лиги… Лишь при таком раскладе все, что происходит сейчас и что не находит никакой должной реакции в попытках изменить положение к лучшему, абсолютно логично.

Более того, в голову сразу приходят «новогодние подарки» от боссов «Руха», которые положили под елку болельщикам «желто-черных» в 2025-м новость о, как тогда это публично подавалось, слиянии с «Карпатами». И пускай на деле ничего подобного не произошло, а все ограничилось лишь непонятными трансферными потоками ряда футболистов, с тех пор многих не покидает ощущение, что «Рух» перестал быть реально интересен Григорию Козловскому как амбициозный футбольный проект. А если это действительно так, то не имеет никакой роли то, кто возглавляет команду. Главное, чтобы этот человек публично не высказывал ничего такого, что вредило бы имиджу собственников, а там… Ну, бывают же в футболе неудачи, вылетают же команды из элиты по спортивному принципу, причем и с куда более славным историческим бекграундом, нежели у «Руха». Так что будем следить, что называется, «от игры к игре». Беда только в том, что этой самой игры у команды Федыка нынче не прослеживается от слова «совсем»…