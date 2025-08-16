Сын Козловского разнес коуча Руха после матча УПЛ: «Чмо ты галимое»

Сын президента «Руха» Григория Козловского, Святослав, раскритиковал коуча «желто-черных» Ивана Федыка после матча 3 тура УПЛ, где львовяне минимально уступили киевской «Оболони».

«Чудак производит две замены в первом тайме, потом еще одну в перерыве матча. Скажите мне, как он, готов, готовится к игре? Как ты наигрываешь состав, если не знаешь, кто в каком состоянии? Как ты наигрываешь слог, идиот?

Иди в пятый класс и тренируй детей, пусть там по тайму играют. Как в профессиональной команде давать по тайму играть? Кыргыз (Алмазбеков Бекназ, – прим.) – сильнейший хавбек команды и он его на замене держит. Значит, он тупорилый д**ил… Тренер, ты большой… Рассказываешь, что ты галим», – сказал Козловский-младший.

