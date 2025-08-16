Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сын Козловского разнес коуча Руха после матча УПЛ: «Чмо ты галимое»
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 10:13 |
829
3

Сын Козловского разнес коуча Руха после матча УПЛ: «Чмо ты галимое»

Святославу Козловскому не понравилась игра «Руха» против «Оболони»

16 августа 2025, 10:13 |
829
3
Сын Козловского разнес коуча Руха после матча УПЛ: «Чмо ты галимое»
ФК Рух. Иван Федык

Сын президента «Руха» Григория Козловского, Святослав, раскритиковал коуча «желто-черных» Ивана Федыка после матча 3 тура УПЛ, где львовяне минимально уступили киевской «Оболони».

«Чудак производит две замены в первом тайме, потом еще одну в перерыве матча. Скажите мне, как он, готов, готовится к игре? Как ты наигрываешь состав, если не знаешь, кто в каком состоянии? Как ты наигрываешь слог, идиот?

Иди в пятый класс и тренируй детей, пусть там по тайму играют. Как в профессиональной команде давать по тайму играть? Кыргыз (Алмазбеков Бекназ, – прим.) – сильнейший хавбек команды и он его на замене держит. Значит, он тупорилый д**ил… Тренер, ты большой… Рассказываешь, что ты галим», – сказал Козловский-младший.

Ранее Иван Федык объяснил, почему Рух не смог обыграть Оболонь в матче 3 тура УПЛ.

По теме:
Колос – Карпаты. Текстовая трансляция матча
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал новый контракт с вингером сборной Украины
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
Святослав Козловский Рух Львов Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Рух - Оболонь Украинская Премьер-лига Иван Федык
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не жили бы в одной комнате». Сабо об отношениях между Забарным и Сафоновым
Футбол | 15 августа 2025, 09:32 17
«Не жили бы в одной комнате». Сабо об отношениях между Забарным и Сафоновым
«Не жили бы в одной комнате». Сабо об отношениях между Забарным и Сафоновым

Подобного прецедента на таком высоком уровне еще не было

Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Другие виды | 15 августа 2025, 18:05 13
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше

Катерина Табашник заняла 6-е место в прыжках в высоту на этапе в Силезии

Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Футбол | 15.08.2025, 11:39
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
«Это препятствие» В Италии намекнули на конфликт между Довбиком и Гасперини
Футбол | 16.08.2025, 08:44
«Это препятствие» В Италии намекнули на конфликт между Довбиком и Гасперини
«Это препятствие» В Италии намекнули на конфликт между Довбиком и Гасперини
Александрия – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16.08.2025, 09:00
Александрия – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Roman
я бачу в нас зєявився новий клоун-мажорчик, гідна заміна шуфрича-молодшого росте
Ответить
+3
saltim
Кому сказал? Под нос пробурчал?
Ответить
+1
SHN
А кто же тогда папа,если нашел такого тренера?
Ответить
+1
Популярные новости
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
15.08.2025, 05:42 1
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 29
Футбол
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
15.08.2025, 05:30
Футбол
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
15.08.2025, 01:16
Бокс
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем