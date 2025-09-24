Украинский полузащитник, который играет в Италии, может сменить гражданство

Украинский полузащитник Максим Боднарюк, который выступает в чемпионате Италии за «Новару», может сменить спортивное гражданство.

В услугах талантливого 16-летнего футболиста заинтересована Федерация футбола Румынии, которая давно следит за игроком и намерена предложить ему выступления за юношеские и молодежные румынские сборные.

Максим является уроженцем Черновцов и начинал свою карьеру в академии «Буковины», где быстро стал одним из лидеров среди игроков своего возраста. После начала войны полузащитник перебрался в Италию, где договорился о сотрудничестве с «Новарой».

Представители сборной Румынии посетили матч итальянской командой, где следили за игрой перспективного украинца. Румынские скауты хотят воспользоваться тем, что Максим родился на Буковине. Стоит отметить, что Боднарюк еще не получал вызов в сборную Украины U-16.

В Италии Боднарюка сравнивают с нынешним капитаном «Манчестер Юнайтед» и игроком сборной Португалии Бруну Фернандешем, который в сезоне 2012/13 выступал за «Новару».

В первом сезоне в итальянском чемпионате 16-летний полузащитник стал основным игроком и одним из лидеров команды – провел 26 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.