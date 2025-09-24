ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»

Жена форварда «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика Юлия опубликовала веселую сториз в Инстаграме.

На сториз изображен Артем вместе со своей дочерью Кирой, которая осваивает теннисную ракетку.

«Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет», – подписала сториз Юлия Довбик.

Ранее сообщалось, что Юлия Довбик вернулась в Украину, где успела посетить матч киевского «Динамо» против житомирского «Полесья».

