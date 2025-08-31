Другие новости31 августа 2025, 21:08 |
1505
0
ВИДЕО. Довбик на матче Динамо Киев - Полесье. Какая причина?
Юлия Довбик вернулась в Украину и решила в обязательном порядке посетить футбольный матч
31 августа 2025, 21:08 |
1505
0
Форвард «Ромы» Артем Довбик может сменить клуб в последние часы трансферного окна – интерес проявляет «Милан».
Пока Артем взвешивает все за и против, его жена Юлия занята делами в Киеве и успевает посещать футбол.
Она была на матче УПЛ, где «Динамо» разгромило «Полесье» (4:1), за которое играет кум Довбика Алексей Гуцуляк.
После игры Юлия пообщалась с Гуцуляком и девушками других футболистов – Дубинчака и Пихаленка.
