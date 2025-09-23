Назван стартовый состав сборной Украины U16 на матч с Металлистом 1925 U17

23 сентября в 17:00 в Киеве на НТК им. В. Банникова проходит товарищеский матч.

В спарринге встречаются сборная Украины U-16 и харьковский Металлист 1925 U-17.

Юношеская сборная Украины U-16 (игроки не старше 2010 г. р.) проводит в Киеве учебно-тренировочные сборы (22–27 сентября).

У команды Владимира Самборского запланировано два товарищеских матча.

27 сентября в 11:00 сине-желтые сыграют против Колоса U-19.

Состав юношеской сборной Украины U-16 на сборах:

Вратари: Кирилл Торхов (Шахтер Донецк), Данило Сычев (Кривбасс Кривой Рог).

Защитники: Максим Мисюра, Никита Богатырь (оба – Шахтер Донецк), Владислав Дзюбенко (Динамо Киев), Константин Кислянка, Стефан Тимчук, Николай Калараш (все – Рух Львов), Дмитрий Пушкалов (Металлист 1925 Харьков), Ярослав Кибукевич (Полесье Житомир).

Полузащитники: Илья Островский, Денис Пономарев, Денис Гордеев, Михаил Бойко (все – Рух Львов), Илья Бирладяну, Александр Кравчук (оба – Шахтер Донецк), Мирослав Доник (ЛНЗ Черкассы), Данило Долгий (Динамо Киев).

Нападающие: Артур Мартынюк (Динамо Киев), Артем Федушко, Олег Дзюринец (оба – Рух Львов), Святослав Сердюковский (Ужгород), Егор Гребельник (Левый берег Киев).

Стартовый состав сборной Украины U-16 на матч с Металлистом 1925 U-17