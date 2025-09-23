Украина U-16 – Металлист 1925 U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 сентября в 17:00 товарищеский матч в Киеве
23 сентября в 17:00 в Киеве на НТК им. В. Банникова проходит товарищеский матч.
В спарринге встречаются сборная Украины U-16 и харьковский Металлист 1925 U-17.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Юношеская сборная Украины U-16 (игроки не старше 2010 г. р.) проводит в Киеве учебно-тренировочные сборы (22–27 сентября).
У команды Владимира Самборского запланировано два товарищеских матча.
Через 4 дня, 27 сентября в 11:00, сине-желтые сыграют спарринг против Колоса U-19.
Стартовые составы
