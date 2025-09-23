Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-16 – Металлист 1925 U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
23 сентября 2025, 17:00
Украина U-16 – Металлист 1925 U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 сентября в 17:00 товарищеский матч в Киеве

УАФ

23 сентября в 17:00 в Киеве на НТК им. В. Банникова проходит товарищеский матч.

В спарринге встречаются сборная Украины U-16 и харьковский Металлист 1925 U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Юношеская сборная Украины U-16 (игроки не старше 2010 г. р.) проводит в Киеве учебно-тренировочные сборы (22–27 сентября).

У команды Владимира Самборского запланировано два товарищеских матча.

Через 4 дня, 27 сентября в 11:00, сине-желтые сыграют спарринг против Колоса U-19.

Стартовые составы

