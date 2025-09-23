Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Уже во второй раз. Матч Кубка Украины снова приостановлен
Кубок Украины
23 сентября 2025, 14:47 | Обновлено 23 сентября 2025, 15:49
Уже во второй раз. Матч Кубка Украины снова приостановлен

Тревогу объявили в перерыве игры между Олимпией и Лесным

УАФ

23 сентября проходит матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Олимпия» и «Лесное».

Еще на 18-й минуте встреча была прервана из-за объявления воздушной тревоги в Полтавской области. Во второй раз воздушная тревога прозвучала уже после завершения первого тайма, поэтому вторая половина встречи начнется с задержкой.

Сейчас счет в матче 1:0 в пользу «Лесного». На 12-й минуте команда гостей вышла вперед, реализовав пенальти. Забитым мячом отличился бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Сергей Рыбалка.

