КДК принял решение о скандальном матче УПЛ. Один из клубов обеспокоен

Юрист ровенского «Вереса» Юрий Юрченко рассказал о заседании КДК УАФ по поводу сорванного матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

– Юрий, чем завершилось вчерашнее заседание КДК?

– Никакого решения по существу принято снова не было. Члены КДК постановили перенести рассмотрение дела. Официальная причина – привлечение независимых экспертов для дополнительного изучения материалов дела. Нас такая позиция откровенно удивляет.

– Почему удивляет такая позиция КДК?

– В КДК наш клуб направил сразу два экспертных заключения (Киевской и Ровенской торгово-промышленной палат) о том, что форс-мажор отсутствует. То есть проблемы с электроснабжением на стадионе в Житомире 7 декабря никак не были форс-мажорными. Таким образом, КДК уже имеет официальное подтверждение этого непосредственно от учреждений, которым государство предоставило исключительное право устанавливать наличие или отсутствие форс-мажора.

То есть этот факт нами доказан, полностью и единственным возможным надлежащим доказательством от независимого учреждения.

Впрочем, окончательное решение по игре – почему-то до сих пор не принято. Хотя выводы Торгово-промышленной палаты (ТПП) по вопросам наличия-отсутствия форс-мажора являются основой для принятия решений во всех судебных инстанциях. Но по каким-то причинам они не являются достаточным аргументом для КДК УАФ. Сейчас складывается впечатление, что наши аргументы и доказательства просто не принимаются во внимание или они неудобны, и это неудобно именно для Металлиста 1925 и не в его пользу. Поэтому мы обеспокоены тем, что рассмотрение этого вопроса уже второй раз откладывают. И поэтому возникает сомнение в объективности подхода к доказательствам от Вереса, отдельно, и от Металлиста 1925, отдельно.

Согласно Закону Украины «О торгово-промышленной палате» четко установлено, что именно ТПП удостоверяет наличие или отсутствие форс-мажорных обстоятельств, и никто другой, и не любой так называемый независимый эксперт. Любой эксперт не может заменить или подменить ТПП. Фактически, КДК поставила под сомнение независимость выводов Торгово-промышленной палаты, назвав их зависимыми ... это нонсенс.

– Что означает формулировка «независимая экспертиза»? Как это должно происходить?

– Мы вообще не понимаем, о каких независимых экспертизах может идти речь после того, как единолично признанные и уполномоченные по данному вопросу учреждения – ТПП, дали однозначное заключение – форс-мажора нет. Кто будет нанимать этих независимых экспертов и как подтвердить их квалификацию и в чем они более независимы, чем ТПП? Что должны искать эти независимые эксперты? Ведь сейчас уже есть все подтверждения того, что именно клуб-хозяин не обеспечил качественную работу электропитания стадиона. Все это выглядит как попытка обойти действующий Регламент в пользу Металлиста 1925. Фактически, попытка не соблюдать Регламент при решении дела и тем самым оправдать его невыполнение. Зачем было соглашаться тогда играть в условиях войны, чтобы потом ссылаться на войну как форс-мажор. Именно с учетом футбола в условиях войны и вносились соответствующие изменения в Регламент соревнований уже не первый год, чтобы клуб-хозяин принимал все необходимые меры для обеспечения надлежащих условий проведения матча и не называл свою неспособность это обеспечить форс-мажором. И заставлять КДК при каждом таком необеспечении матча бесперебойным электроснабжением копаться в терминологии по электроснабжению и электрооборудованию и т.д.

