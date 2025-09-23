Атлетик Бильбао

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Атлетик – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
23.09.2025 20:00
23 сентября 2025, 11:33
Атлетик – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 сентября в 20:00 по Киеву

23 сентября на Сан-Мамес пройдет матч 6-го тура Примеры Испании, в котором Атлетик встретится с Жироной.

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетик

Команда не в первый раз играет под руководтством Вальверде. Он во многом именно здесь создавал себе тренерскую репутацию. Но именно эта каденция для Эрнесто получилась особенено удачной. В Бильбао сначала получилось выиграть первый за четыре десятка лет кубок Испании. А в прошлом сезоне поднялись на четвертое место в Примере.

Тот результат позволил вернуться в Лигу чемпионов. Старт там, правда, не задался: на этом же стадионе принимали Арсенал, и ничем не ответили на пару голов от англичан, проиграв. До этого был удачный старт в Примере, когда в августе выиграли и у Севильи, и у Райо Вальекано, и у Бетиса. Но пауза на игры сборных вдруг стала ударом. Еще до матча с англичанам вдруг уступили дома Алавесу 0:1. А в субботу с Валенсией, оставшись в меньшинстве, уступили снова.

Жирона

Клуб, конечно, все еще памятен сенсационным подъемом на третье место в Примере в позапрошлом сезоне. Но потом был не просто откат - провалив дебют в Лиге чемпионов и вылетев в кубке от полулюбителей, чуть не вылетели в Сегунду, опередив всего на одно очко Леганес. Пусть даже получилось у Цыганкова и компании по дополнительным показателям стать шестнадцатыми.

Уроки не смогли или не захотели извлечь. Новая темпорада началась с ряда поражений. На это отреагировали рядом подписаний в последний момент, и Ванат, тоже купленный в дэдлайн, сразу забил Сельте - но та успела отыграться на ничью, причем за счет пенальти перед финальным свистком. А в следующем туре дома разгромно, 0:4, уступили новичку, Леванте, причем с двумя желтыми с поля досрочно ушел Витсель.

Статистика личных встреч

В трех крайних очных поединках выигрывал тот из клубов, что играет дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что баски обязаны прервать свою провальную серию. Кризисного противника дома обыграют с форой -1 гол (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
23 сентября 2025 -
20:00
Жирона
