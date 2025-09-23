Атлетик – Жирона – 1:1. Как сыграл Ванат? Ничья в Бильбао. Видео голов
Смотрите видеообзор матча шестого тура Ла Лиги 2025/26
23 сентября Атлетик Бильбао и каталонская Жирона провели матч шестого тура Ла Лиги 2025/26.
Встреча состоялась на стадионе Сан Мамес. Поединок завершился со счетом 1:1.
Украинский форвард гостей Владислав Ванат вышел на поле в старте и отыграл 86 минут. Виктор Цыганков (травма) и Владислав Крапивцов (вызван в сборную Украины U-20 на ЧМ) остались вне заявки.
Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 23 сентября
Атлетик Бильбао – Жирона – 1:1
Голы: Хаурегисар, 48 – Унаи, 9
ГОЛ! 0:1 Уннаи, 9 мин.
ГОЛ! 1:1 Хаурегисар, 48 мин.
События матча
