  4. Атлетик – Жирона – 1:1. Как сыграл Ванат? Ничья в Бильбао. Видео голов
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
23.09.2025 20:00 – FT 1 : 1
Жирона
Испания
Атлетик – Жирона – 1:1. Как сыграл Ванат? Ничья в Бильбао. Видео голов

Смотрите видеообзор матча шестого тура Ла Лиги 2025/26

Атлетик – Жирона – 1:1. Как сыграл Ванат? Ничья в Бильбао. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 сентября Атлетик Бильбао и каталонская Жирона провели матч шестого тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча состоялась на стадионе Сан Мамес. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард гостей Владислав Ванат вышел на поле в старте и отыграл 86 минут. Виктор Цыганков (травма) и Владислав Крапивцов (вызван в сборную Украины U-20 на ЧМ) остались вне заявки.

Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 23 сентября

Атлетик Бильбао – Жирона – 1:1

Голы: Хаурегисар, 48 – Унаи, 9

Видеообзор ожидается...

ГОЛ! 0:1 Уннаи, 9 мин.

ГОЛ! 1:1 Хаурегисар, 48 мин.

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Хаурегисар (Атлетик Бильбао).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Аззедин Унаи (Жирона), асcист Брайан Хиль.
По теме:
Ливерпуль – Саутгемптон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ванат отыграл 86 минут. Жирона удержала ничью с Атлетиком в Бильбао
Литва – Украина – 0:7. Разгромная победа. Видео голов и обзор матча
