23 сентября Атлетик Бильбао и каталонская Жирона провели матч шестого тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча состоялась на стадионе Сан Мамес. Поединок завершился со счетом 1:1.

Украинский форвард гостей Владислав Ванат вышел на поле в старте и отыграл 86 минут. Виктор Цыганков (травма) и Владислав Крапивцов (вызван в сборную Украины U-20 на ЧМ) остались вне заявки.

Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 23 сентября

Атлетик Бильбао – Жирона – 1:1

Голы: Хаурегисар, 48 – Унаи, 9

Видеообзор ожидается...

ГОЛ! 0:1 Уннаи, 9 мин.

ГОЛ! 1:1 Хаурегисар, 48 мин.