Атлетик – Жирона. Ванат – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 23 сентября, «Жирона» и «Атлетик» Бильбао проведут матч шестого тура испанской Ла Лиги.

Команды встретятся на арене «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Поединок пропустят два украинских футболиста «Жироны»: Виктор Цыганков (травма) и Владислав Крапивцов, уехавший со сборной Украины на чемпионат мира U-20.

Перед матчем «Атлетик» располагается на седьмой позиции (девять очков), тогда как «Жирона» последняя – 20 место и один балл.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

