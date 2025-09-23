Атлетик – Жирона. Ванат – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 сентября в 20:00 поединок 6-го тура испанской Ла Лиги
Во вторник, 23 сентября, «Жирона» и «Атлетик» Бильбао проведут матч шестого тура испанской Ла Лиги.
Команды встретятся на арене «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао.
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Поединок пропустят два украинских футболиста «Жироны»: Виктор Цыганков (травма) и Владислав Крапивцов, уехавший со сборной Украины на чемпионат мира U-20.
Перед матчем «Атлетик» располагается на седьмой позиции (девять очков), тогда как «Жирона» последняя – 20 место и один балл.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
