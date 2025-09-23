Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Жирона. Ванат – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
23.09.2025 20:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 сентября 2025, 19:00 | Обновлено 23 сентября 2025, 19:05
128
0

Атлетик – Жирона. Ванат – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 сентября в 20:00 поединок 6-го тура испанской Ла Лиги

23 сентября 2025, 19:00 | Обновлено 23 сентября 2025, 19:05
128
0
Атлетик – Жирона. Ванат – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Во вторник, 23 сентября, «Жирона» и «Атлетик» Бильбао проведут матч шестого тура испанской Ла Лиги.

Команды встретятся на арене «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Поединок пропустят два украинских футболиста «Жироны»: Виктор Цыганков (травма) и Владислав Крапивцов, уехавший со сборной Украины на чемпионат мира U-20.

Перед матчем «Атлетик» располагается на седьмой позиции (девять очков), тогда как «Жирона» последняя – 20 место и один балл.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетик – Жирона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Атлетик – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Стало известно, когда Ламин Ямаль может восстановиться после травмы
Когда играет Реал? Прогнозы на 6-й тур Ла Лиги 2025/26
чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Атлетик Бильбао Жирона Атлетик - Жирона
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усман ДЕМБЕЛЕ: «Пицца и гамбургеры после матчей – это не прекратится»
Футбол | 23 сентября 2025, 17:15 2
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Пицца и гамбургеры после матчей – это не прекратится»
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Пицца и гамбургеры после матчей – это не прекратится»

Игрок признает, что иногда есть вредную пищу

Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Футбол | 23 сентября 2025, 07:08 15
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»

«Шахтер» потерял Алиссона

Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Футбол | 23.09.2025, 11:26
Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Футбол | 23.09.2025, 13:32
Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Футбол | 22.09.2025, 23:49
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
22.09.2025, 05:33
Бокс
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 12
Футбол
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
22.09.2025, 01:18 3
Бокс
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем