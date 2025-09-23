Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
23.09.2025 20:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 сентября 2025, 07:58 | Обновлено 23 сентября 2025, 08:07
30
0

Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 сентября в 20:00 поединок 6-го тура испанской Ла Лиги

23 сентября 2025, 07:58 | Обновлено 23 сентября 2025, 08:07
30
0
Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Во вторник, 23 сентября, «Жирона» и «Атлетик» Бильбао проведут матч шестого тура испанской Ла Лиги.

Команды встретятся на арене «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Поединок пропустят два украинских футболиста «Жирона»: Виктор Цыганков (травма) и Владислав Крапивцов, уехавший со сборной Украины на чемпионат мира U-20.

Перед матчем «Атлетик» располагается на седьмой позиции (девять очков), тогда как «Жирона» последняя – 20 место и один балл.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетик – Жирона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
«Мой сын – лучший». Отец Ямала резко высказался о Золотом мяче 2025
Леванте – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хаби АЛОНСО: «Посмотрим, что произойдет, но это не моя тема»
чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Атлетик Бильбао Жирона Атлетик - Жирона
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Футбол | 22 сентября 2025, 14:57 6
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти

Организация планирует запретить добивание после неудачного удара с 11-метровой отметки

Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Футбол | 22 сентября 2025, 08:44 18
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»

Экс-игрок «Динамо» оценил уровень украинского футбола

Дембеле – второй игрок в истории ПСЖ, завоевавший Золотой мяч
Футбол | 23.09.2025, 07:21
Дембеле – второй игрок в истории ПСЖ, завоевавший Золотой мяч
Дембеле – второй игрок в истории ПСЖ, завоевавший Золотой мяч
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Футбол | 23.09.2025, 02:08
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Футбол | 23.09.2025, 07:35
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
21.09.2025, 09:31 1
Футбол
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
22.09.2025, 17:29 135
Футбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 27
Теннис
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 5
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
22.09.2025, 04:27 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем