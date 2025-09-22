Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футболистка, которая шокировала всех на церемонии Золотой мяч-2025
Другие новости
22 сентября 2025, 23:40 |
1899
2

ФОТО. Футболистка, которая шокировала всех на церемонии Золотой мяч-2025

Алексия Путельяс впечатлила всех своим внешним видом

22 сентября 2025, 23:40 |
1899
2
ФОТО. Футболистка, которая шокировала всех на церемонии Золотой мяч-2025
X. Алексия Путельяс

Футболистка и капитан женской команды «Барселоны» Алексия Путельяс стала одной из самых обсуждаемых персон гала-вечера «Золотой мяч-2025».

Футбольные болельщики были в восторге от ее внешнего вида, и восхваляли ее красоту:

«Алексия – королева», «Давайте просто поблагодарим Алексию за то, что она есть», «Алексия Путельяс – просто вау», и так далее.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, что Алексия Путельяс выигрывала «Золотой мяч» дважды — в 2021 и 2022 годах.

По теме:
Дембеле – второй игрок в истории ПСЖ, завоевавший Золотой мяч
ВИДЕО. Дембеле расплакался на церемонии награждения Золотой мяч 2025
Шокирующее место Рафиньи. Итоговая десятка рейтинга Золотого мяча 2025
фото lifestyle Алексия Путельяс Золотой мяч Барселона
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
Бокс | 22 сентября 2025, 04:45 0
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»

Карл вспомнил поединок Владимира против Джошуа

Шовковский объяснил фиаско Динамо в матче с Александрией в УПЛ
Футбол | 22 сентября 2025, 18:15 18
Шовковский объяснил фиаско Динамо в матче с Александрией в УПЛ
Шовковский объяснил фиаско Динамо в матче с Александрией в УПЛ

Киевляне сыграли вничью 2:2

Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Футбол | 22.09.2025, 07:08
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Бонмати – обладательница женского ЗМ-2025. Список всех победительниц
Футбол | 22.09.2025, 23:41
Бонмати – обладательница женского ЗМ-2025. Список всех победительниц
Бонмати – обладательница женского ЗМ-2025. Список всех победительниц
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Футбол | 22.09.2025, 03:11
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Що там такого неймовірного?
Ответить
0
Сергій П
Трошки на нашу Олю Харлан схожа
Ответить
-1
Популярные новости
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 6
Футбол
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
21.09.2025, 08:03 4
Футбол
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
22.09.2025, 01:18 1
Бокс
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
21.09.2025, 17:43
Волейбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
22.09.2025, 05:05 1
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 5
Футбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем