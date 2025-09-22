ФОТО. Футболистка, которая шокировала всех на церемонии Золотой мяч-2025

Футболистка и капитан женской команды «Барселоны» Алексия Путельяс стала одной из самых обсуждаемых персон гала-вечера «Золотой мяч-2025».

Футбольные болельщики были в восторге от ее внешнего вида, и восхваляли ее красоту:

«Алексия – королева», «Давайте просто поблагодарим Алексию за то, что она есть», «Алексия Путельяс – просто вау», и так далее.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, что Алексия Путельяс выигрывала «Золотой мяч» дважды — в 2021 и 2022 годах.

big congratulations alexia putellas for existing pic.twitter.com/P0BOAYXxIR — mo🕷️ (@aIexiaputellas) September 22, 2025