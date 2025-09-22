Команда Гвардиолы установила антирекорд в матче против Арсенала

В матче 5-го тура АПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

В этом поединке команда Пепа Гвардиолы продемонстрировала самый низкий процент владения мячом (33,2%) за всю историю команд испанского специалиста в высших дивизионах лиг (601 матч).

Интересным фактом является то, что топ-10 матчей команд Пепа с самым низким процентом владения мячом пришлись на матчи АПЛ.

Топ-5 матчей Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы в АПЛ с самым низким процентом владения мячом

33.2% – против Арсенала (2025)

36.5% – против Арсенала (2023)

37.3% – против Брайтона (2021)

38.1% – против Вулверхэмптона (2019)

44.1% – против Ливерпуля (2021)