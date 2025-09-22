Команда Гвардиолы установила антирекорд в матче против Арсенала
«Манчестер Сити» владел мячом только 33.2%
В матче 5-го тура АПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).
В этом поединке команда Пепа Гвардиолы продемонстрировала самый низкий процент владения мячом (33,2%) за всю историю команд испанского специалиста в высших дивизионах лиг (601 матч).
Интересным фактом является то, что топ-10 матчей команд Пепа с самым низким процентом владения мячом пришлись на матчи АПЛ.
Топ-5 матчей Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы в АПЛ с самым низким процентом владения мячом
- 33.2% – против Арсенала (2025)
- 36.5% – против Арсенала (2023)
- 37.3% – против Брайтона (2021)
- 38.1% – против Вулверхэмптона (2019)
- 44.1% – против Ливерпуля (2021)
