Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Команда Гвардиолы установила антирекорд в матче против Арсенала
Англия
22 сентября 2025, 23:33
Команда Гвардиолы установила антирекорд в матче против Арсенала

«Манчестер Сити» владел мячом только 33.2%

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В матче 5-го тура АПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

В этом поединке команда Пепа Гвардиолы продемонстрировала самый низкий процент владения мячом (33,2%) за всю историю команд испанского специалиста в высших дивизионах лиг (601 матч).

Интересным фактом является то, что топ-10 матчей команд Пепа с самым низким процентом владения мячом пришлись на матчи АПЛ.

Топ-5 матчей Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы в АПЛ с самым низким процентом владения мячом

  • 33.2% – против Арсенала (2025)
  • 36.5% – против Арсенала (2023)
  • 37.3% – против Брайтона (2021)
  • 38.1% – против Вулверхэмптона (2019)
  • 44.1% – против Ливерпуля (2021)
По теме:
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
Ровно 29 лет назад легендарный Венгер стал тренером Арсенала
ФОТО. Почему Виктор Дьекереш стал мемом на церемонии Золотой мяч-2025?
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Дмитрий Банар
