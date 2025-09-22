Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Победная серия Галатасарая в чемпионате Турции достигла 14 матчей
22 сентября 2025, 23:10
Победная серия Галатасарая в чемпионате Турции достигла 14 матчей

Очередной жертвой чемпионов страны стал «Коньяспор»

Победная серия Галатасарая в чемпионате Турции достигла 14 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» дома победил «Коньяспор» со счетом 3:1.

Таким образом, «Галатасарай» победил во всех шести стартовых турах чемпионата Турции.

В целом победная серия чемпионов страны составляет уже 14 матчей подряд (с учетом прошлого чемпионата).

Победная серия Галатасарая в турецкой Суперлиге (14)

  • Галатасарай – Коньяспор – 3:1
  • Эюпспор – Галатасарай – 0:2
  • Галатасарай – Ризеспор – 3:1
  • Кайсериспор – Галатасарай – 0:4
  • Галатасарай – Карагюмрюк – 3:0
  • Газиантеп – Галатасарай – 0:3
  • Галатасарай – Истанбул Башакшехир – 2:0
  • Гезтепе – Галатасарай – 0:2
  • Галатасарай – Кайсериспор – 3:0
  • Трабзонспор – Галатасарай – 0:2
  • Галатасарай – Сивасспор – 4:1
  • Эюпспор – Галатасарай – 1:5
  • Галатасарай – Бодрумспор – 2:0
  • Самсунспор – Галатасарай – 0:2

«Галатасарай» в этих 14 матчах забил 40 голов, а пропустил только 4.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
