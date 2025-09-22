Победная серия Галатасарая в чемпионате Турции достигла 14 матчей

В матче 6-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» дома победил «Коньяспор» со счетом 3:1.

Таким образом, «Галатасарай» победил во всех шести стартовых турах чемпионата Турции.

В целом победная серия чемпионов страны составляет уже 14 матчей подряд (с учетом прошлого чемпионата).

Победная серия Галатасарая в турецкой Суперлиге (14)

Галатасарай – Коньяспор – 3:1

Эюпспор – Галатасарай – 0:2

Галатасарай – Ризеспор – 3:1

Кайсериспор – Галатасарай – 0:4

Галатасарай – Карагюмрюк – 3:0

Газиантеп – Галатасарай – 0:3

Галатасарай – Истанбул Башакшехир – 2:0

Гезтепе – Галатасарай – 0:2

Галатасарай – Кайсериспор – 3:0

Трабзонспор – Галатасарай – 0:2

Галатасарай – Сивасспор – 4:1

Эюпспор – Галатасарай – 1:5

Галатасарай – Бодрумспор – 2:0

Самсунспор – Галатасарай – 0:2

«Галатасарай» в этих 14 матчах забил 40 голов, а пропустил только 4.