Турция22 сентября 2025, 23:10 |
37
0
Победная серия Галатасарая в чемпионате Турции достигла 14 матчей
Очередной жертвой чемпионов страны стал «Коньяспор»
22 сентября 2025, 23:10 |
37
0
В матче 6-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» дома победил «Коньяспор» со счетом 3:1.
Таким образом, «Галатасарай» победил во всех шести стартовых турах чемпионата Турции.
В целом победная серия чемпионов страны составляет уже 14 матчей подряд (с учетом прошлого чемпионата).
Победная серия Галатасарая в турецкой Суперлиге (14)
- Галатасарай – Коньяспор – 3:1
- Эюпспор – Галатасарай – 0:2
- Галатасарай – Ризеспор – 3:1
- Кайсериспор – Галатасарай – 0:4
- Галатасарай – Карагюмрюк – 3:0
- Газиантеп – Галатасарай – 0:3
- Галатасарай – Истанбул Башакшехир – 2:0
- Гезтепе – Галатасарай – 0:2
- Галатасарай – Кайсериспор – 3:0
- Трабзонспор – Галатасарай – 0:2
- Галатасарай – Сивасспор – 4:1
- Эюпспор – Галатасарай – 1:5
- Галатасарай – Бодрумспор – 2:0
- Самсунспор – Галатасарай – 0:2
«Галатасарай» в этих 14 матчах забил 40 голов, а пропустил только 4.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2025, 08:17 5
Йожеф раскритиковал современное «Динамо»
Футбол | 22 сентября 2025, 07:41 43
Сергей Станиславович готов возглавить «Панатинаикос»
Футбол | 22.09.2025, 07:08
Футбол | 22.09.2025, 20:33
Футбол | 22.09.2025, 22:20
Комментарии 0
Популярные новости
22.09.2025, 08:44 18
22.09.2025, 03:11 1
21.09.2025, 15:41 18
21.09.2025, 07:35 2
21.09.2025, 09:31 1
21.09.2025, 15:37 50
20.09.2025, 21:02 23
21.09.2025, 08:56 2