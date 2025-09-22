Руслан РОТАНЬ: «Если бы он забил – это был бы гол-красавец»

В поединке шестого тура УПЛ «Полесье» на своем поле со счетом 2:0 обыграло «Кудровку». Наставник житомирского клуба Руслан Ротань подвел итог поединка и рассказал о подготовке к матчу Кубка Украины с «Рухом».

– Руслан Петрович, игроки рассказали, что вы классно мотивировали команду, рассказав, когда «Полесье» последний раз побеждало дома.

– Думаю, что нужно было немного мотивировать. Когда мне рассказали эту статистику, честно, немного стало не по себе. Такие серии бывают, самое главное, что мы ее прервали качественной игрой и большим желанием ребят это очень важно.

– Когда забил Велетень, все даже в VIP-зоне выдохнули. Что было на тренерской скамье – так же?

– Так же. Действительно как-то не шел мяч до этого, был где-то рядом, но не получалось забивать. Очень благодарен, ребятам об этом и сказал: если у тебя такая серия и давно не побеждал перед своими болельщиками – будет какое-то невезение. Но это нужно поломать только большой мотивацией, чтобы эта команда хотела победить только так это ломается.

– Столько моментов создали, вот вам в первую очередь вспоминается какой нереализованный момент?

– Моменты, которые были у Филиппова, – какой-то нефарт у него. Я считаю, что есть такие периоды, самое главное, что у него есть момент в каждой игре. Это все нужно морально самому переварить и более мотивированно, ответственно подходить к своим моментам. Считаю, что этот игрок нам качественно помогает – это самое главное. В скором времени у него все будет хорошо.

– Возможно, вы скажете Эдуарду – пусть чаще так с дальнего расстояния пробивает, выходит неплохо.

– Если бы он забил, думаю, что это был бы гол-красавец этого чемпионата. Отлично увидел, если бы забил – это было бы классно.

– О чем договаривались в перерыве, на чем делали акцент?

– Много претензий не было. У нас была хорошая структура, мы хорошо контролировали мяч. Просил только, чтобы мы повышали темп за счет более быстрого контроля, меняли фланги и были более агрессивны в завершающей фазе. Когда у нас появилось пространство, второй гол показал то, что мы тренировали в этом недельном цикле, показал то, что мы хотели. Для нас игра была ожидаемой. Мы понимали, что контроль будет за нами, что «Кудровка» будет играть от обороны. Акцентировали внимание на балансе, потому что в последних матчах у нас были проблемы с этим. Я очень доволен, что ребята сегодня услышали все наши требования. И на мяче, и без мяча, мы сегодня заслуживали победы.

– Мне кажется, новички очень органично вписались в команду. Вы знаете, когда выходили Назаренко и Гуцуляк, мы себя поймали во мысли: наконец-то можем позволить, чтобы на замену выходили Назаренко и Гуцуляк.

– Классно, когда у тебя есть конкуренция, классно, когда у тебя есть под рукой хорошие исполнители. Мы понимали, что в сегодняшней игре не будет много пространства. Того же Назаренко мы поберегли для пространства – он вовремя вышел. Второй гол – это как раз то, как он умеет вбегать в пространство, голевая передача говорит сама за себя. Гуцуляк вернулся после травмы, ему тоже нужно набирать форму, готовиться к сборной. Вышедшие сегодня на замену ребята были единственным целым. Самое главное, что мы сохранили этот ритм и интенсивность на протяжении всего матча.

– Попросил замену Велетень – с ним все хорошо?

– Всё хорошо. У него свело судороги – это нормально. Ребята выкладываются в полную мощность, сегодняшний гол был ему в качестве награды.

– Впереди «Рух» в Кубке Украины.

– С завтрашнего дня нам нужно перенастраиваться. Восстанавливаемся и готовимся к матчу с «Рухом», там всегда тяжело играть. Кубок говорит сам за себя, потому нужно настраиваться. Игра легкой не будет – мы это понимаем, поэтому сейчас важно хорошо восстановиться.