Два гола и ассист. 15-летний украинец продолжает феерить в Барселоне U-16
Полузащитник Артем Рыбак помог каталонскому клубу разгромить соперника со счетом 5:0
Полузащитник испанской «Барселоны» U-16 и сборной Украины U-16 Артем Рыбак продолжает собирать позитивные отзывы журналистов и болельщиков из-за своей уверенной игры и забитых голов.
В поединке первого тура испанского чемпионата каталонский клуб разгромил «Атлетик Серге» со счетом 5:0. Главным героем встречи стал 15-летний украинский футболист, который записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.
Рыбак открыл счет уже на 14-й минуте, когда оказался первым на добивании и без проблем расстрелял голкипера соперника. В эпизоде с третьим голом «блаугранас» украинец ассистировал на Балмона. Во второй половине игры Артем оформил дубль и установил окончательный счет – 5:0.
В следующем туре, который состоится 28 сентября, «Барселона» на домашней арене сыграет против «Серданьола Валлес».
Напомним, 10 сентября Рыбак забил единственный гол в финале клубного чемпионата мира U-18 и помог «Барселоне» победить на престижном на турнире.
Чемпионат Испании U-16, 1-й тур. 20 сентября
Атлетик Сегре U-16 – Барселона U-16 – 0:5
Голы: Рыбак, 14, 56, Балмон, 20, 39, Бассас, 45
Gol de Artem Rybak, me parece un auténtico jugadorazo el ucraniano pic.twitter.com/MfIPgGti7V— Juan (@juaniyo05_) September 20, 2025
GOOOOAL! Unai Balmon scores a brace. Incredible assist by Artem Rybak. 3-0 pic.twitter.com/SCnzGaSzRj— ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) September 20, 2025
GOOOOOOAL! Artem Rybak makes it 5-0 for Cadet B. Incredible run by Ruslan Mba before that. pic.twitter.com/1X7XYgakV9— ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) September 20, 2025
