Два гола и ассист. 15-летний украинец продолжает феерить в Барселоне U-16

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
22 сентября 2025, 18:01 |
Полузащитник Артем Рыбак помог каталонскому клубу разгромить соперника со счетом 5:0

ФК Барселона. Артем Рыбак (слева)

Полузащитник испанской «Барселоны» U-16 и сборной Украины U-16 Артем Рыбак продолжает собирать позитивные отзывы журналистов и болельщиков из-за своей уверенной игры и забитых голов.

В поединке первого тура испанского чемпионата каталонский клуб разгромил «Атлетик Серге» со счетом 5:0. Главным героем встречи стал 15-летний украинский футболист, который записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Рыбак открыл счет уже на 14-й минуте, когда оказался первым на добивании и без проблем расстрелял голкипера соперника. В эпизоде с третьим голом «блаугранас» украинец ассистировал на Балмона. Во второй половине игры Артем оформил дубль и установил окончательный счет – 5:0.

В следующем туре, который состоится 28 сентября, «Барселона» на домашней арене сыграет против «Серданьола Валлес».

Напомним, 10 сентября Рыбак забил единственный гол в финале клубного чемпионата мира U-18 и помог «Барселоне» победить на престижном на турнире.

Чемпионат Испании U-16, 1-й тур. 20 сентября

Атлетик Сегре U-16 – Барселона U-16 – 0:5

Голы: Рыбак, 14, 56, Балмон, 20, 39, Бассас, 45

чемпионат Испании по футболу Барселона Артем Рыбак
Lyuda Puzirna
Он уже испанец
