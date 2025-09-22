Обиделись из-за Винисиуса. Реал решил бойкотировать Золотой мяч-2025
Переговоры делегации из France Football и мадридского клуба провалились
Мадридский «Реал» решил бойкотировать церемония вручения «Золотого мяча», которая состоится во французском Париже 22 сентября.
По информации авторитетных испанский изданий (Marca и The Athletic), президент «сливочных» Флорентино Перес сообщил игрокам, тренерскому штабу и всему персоналу о том, что команда не поедет на это мероприятие.
Причина – вручения престижной награды в прошлом году, когда победителем был признан испанский полузащитник Родри, а звездный лидер королевского клуба Винисиус Жуниор разместился на втором месте.
В Мадриде разозлились на организацию, которая вручает «Золотой мяч», поэтому решили проигнорировать церемонию в Париже. Сообщается, что делегация из France Football приезжала в Испанию, чтобы обсудить все проблемы с «Реалом» и наладить отношения, однако переговоры провалились.
«Реал» разгневан и недоволен отношением к команде и лично Винисиусу, поэтому не намерен идти на уступки. Стоит отметить, что внутри мадридского клуба мнения разделились – некоторые игроки считают такой подход руководства ошибочным.
Главными фаворитами на победу считаются вингеры «Барселоны» Ламин Ямаль и Рафинья, вингер ПСЖ Усман Дембеле, вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.
