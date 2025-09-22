Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обиделись из-за Винисиуса. Реал решил бойкотировать Золотой мяч-2025
Другие новости
22 сентября 2025, 14:43 |
782
2

Обиделись из-за Винисиуса. Реал решил бойкотировать Золотой мяч-2025

Переговоры делегации из France Football и мадридского клуба провалились

22 сентября 2025, 14:43 |
782
2
Обиделись из-за Винисиуса. Реал решил бойкотировать Золотой мяч-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» решил бойкотировать церемония вручения «Золотого мяча», которая состоится во французском Париже 22 сентября.

По информации авторитетных испанский изданий (Marca и The Athletic), президент «сливочных» Флорентино Перес сообщил игрокам, тренерскому штабу и всему персоналу о том, что команда не поедет на это мероприятие.

Причина – вручения престижной награды в прошлом году, когда победителем был признан испанский полузащитник Родри, а звездный лидер королевского клуба Винисиус Жуниор разместился на втором месте.

В Мадриде разозлились на организацию, которая вручает «Золотой мяч», поэтому решили проигнорировать церемонию в Париже. Сообщается, что делегация из France Football приезжала в Испанию, чтобы обсудить все проблемы с «Реалом» и наладить отношения, однако переговоры провалились.

«Реал» разгневан и недоволен отношением к команде и лично Винисиусу, поэтому не намерен идти на уступки. Стоит отметить, что внутри мадридского клуба мнения разделились – некоторые игроки считают такой подход руководства ошибочным.

Главными фаворитами на победу считаются вингеры «Барселоны» Ламин Ямаль и Рафинья, вингер ПСЖ Усман Дембеле, вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

По теме:
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Дембеле – вне заявки ПСЖ на Марсель. Посетит церемонию вручения ЗМ?
Будет неожиданность? Журналист раскрыл имя обладателя Золотого мяча-2025
Золотой мяч Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Флорентино Перес Винисиус Жуниор Родри
Николай Титюк Источник: Marca
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Точно в цель! Бабогло удвоил преимущество Карпат в матче с Оболонью
Футбол | 22 сентября 2025, 15:16 0
ВИДЕО. Точно в цель! Бабогло удвоил преимущество Карпат в матче с Оболонью
ВИДЕО. Точно в цель! Бабогло удвоил преимущество Карпат в матче с Оболонью

Владислав выиграл борьбу у защитников «пивоваров», забив второй мяч в ворота хозяев

Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Футбол | 22 сентября 2025, 08:17 5
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»

Йожеф раскритиковал современное «Динамо»

ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
Бокс | 22.09.2025, 04:45
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.09.2025, 14:31
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Футбол | 21.09.2025, 15:28
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
пробзділось щось у тому королівстві (с)
вершкові вже не ті, зараз більше обіженки.
Ответить
+2
Saar
Жесть. Мбапе думає, тепер би й був претендентом на ЗМ, так Реал бойкотує...
Ответить
0
Популярные новости
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
21.09.2025, 09:31 1
Футбол
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 5
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
21.09.2025, 08:03 4
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
21.09.2025, 00:08
Бокс
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем