Букмекеры выбрали фаворита на получение Золотого мяча 2025
Главным претендентом на награду считается Усман Дембеле
Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 22 сентября 2025 года.
France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), которая присуждается лучшему футболисту 2025 года.
Все самые яркие моменты церемонии доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало церемонии – 22 сентября в 22:00 по Киеву.
В день вручения награды букмекеры обновили коэффициенты на это событие. Фаворитом по-прежнему остается Усман Дембеле – на его победу дают коэффициент 1,27. Меньшие шансы у Ламина Ямаля – 5.00. Столь же не верят букмекеры в успех Рафиньи и Мохамеда Салаха (коэффициент на победу обоих составляет 17.00), а на победу Мбаппе вообще дают коэффициент 26.00.
