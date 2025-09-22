Букмекеры выбрали фаворита на получение Золотого мяча 2025

Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 22 сентября 2025 года.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), которая присуждается лучшему футболисту 2025 года.

Все самые яркие моменты церемонии доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало церемонии – 22 сентября в 22:00 по Киеву.

В день вручения награды букмекеры обновили коэффициенты на это событие. Фаворитом по-прежнему остается Усман Дембеле – на его победу дают коэффициент 1,27. Меньшие шансы у Ламина Ямаля – 5.00. Столь же не верят букмекеры в успех Рафиньи и Мохамеда Салаха (коэффициент на победу обоих составляет 17.00), а на победу Мбаппе вообще дают коэффициент 26.00.