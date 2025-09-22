Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 сентября 2025, 13:54 | Обновлено 22 сентября 2025, 13:55
Букмекеры выбрали фаворита на получение Золотого мяча 2025

Главным претендентом на награду считается Усман Дембеле

Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 22 сентября 2025 года.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), которая присуждается лучшему футболисту 2025 года.

Начало церемонии – 22 сентября в 22:00 по Киеву.

Начало церемонии – 22 сентября в 22:00 по Киеву.

В день вручения награды букмекеры обновили коэффициенты на это событие. Фаворитом по-прежнему остается Усман Дембеле – на его победу дают коэффициент 1,27. Меньшие шансы у Ламина Ямаля – 5.00. Столь же не верят букмекеры в успех Рафиньи и Мохамеда Салаха (коэффициент на победу обоих составляет 17.00), а на победу Мбаппе вообще дают коэффициент 26.00.

По теме:
Где Забарный? Энрике выбрал центральных защитников на матч ПСЖ – Марсель
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Текстовая трансляция
Золотой мяч лучший игрок France Football Мохамед Салах Усман Дембеле Килиан Мбаппе Рафинья Диас Ламин Ямаль азарт котировки букмекеров букмекеры
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Перший Серед Рівних
Інтрига капец. Та ясно уже давно шо Дембеле золотий мяч.
