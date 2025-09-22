«Полностью заслужили». Райс – о ничьей в матче с Манчестер Сити

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс проанализировал матч против клуба «Манчестер Сити» в пятом туре Английской Премьер-лиги (1:1).

«Когда выходишь с лавки на 60-й, 70-й или 80-й минуте, игра совсем другая по сравнению с её началом. Поле раскрывается, команда растягивается, и для таких игроков, как Габи, они невероятны, когда начинают матч. Но когда они выходят на замену, их сила – скорость, дриблинг – помогает им невероятно, потому что пространства очень много. И в итоге тот пробег и завершение были просто невероятными. Мы полностью этого заслужили.

Я думаю, что ощущение нахождения на поле, когда я знаю своих игроков, свою команду, мысли тренера, мысли игроков и могу с ними общаться, заключается в том, что с мячом мы, наверное, впервые с моего прихода так доминировали над «Манчестер Сити» в плане пасовой игры.

То, как мы их прижали, как заставили играть совсем иначе, чем они когда-либо играли раньше, на мой взгляд, показывает большое уважение к нам за то, что мы делаем. Конечно, первый гол был немного разочаровывающим, ведь он начался на границе их штрафной и закончился в наших воротах. Обычно это был бы наш контратакующий момент, но чтобы отыграться, продолжать давить и не падать духом – это было бы легко, но мы продолжали бороться и демонстрировать нужный нам менталитет. В конце концов мы получили отличный гол от Габи, так что однозначно заслуживали что-то в этом матче.

Я считаю, что, возможно, у нас был более сложный старт, чем у любой другой команды лиги. Мы уже сыграли с некоторыми из лучших команд. На следующей неделе у нас матч с «Ньюкаслом», затем – с «Вест Хэмом», и легче не становится. Старт был уверенным, хотя поражение на выезде от «Ливерпуля» действительно нас задело. Конечно, если бы мы сегодня проиграли, это был бы настоящий удар, но набрать очко было важно. Главное – продолжать выигрывать матчи в этой лиге, и именно этим мы будем заниматься. Нужно оставаться позитивными и стремиться доминировать в играх. Так что продолжаем стараться и поддерживать всех», – сказал Райс.