Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Полностью заслужили». Райс – о ничьей в матче с Манчестер Сити
Англия
22 сентября 2025, 09:59 | Обновлено 22 сентября 2025, 10:01
172
0

«Полностью заслужили». Райс – о ничьей в матче с Манчестер Сити

Деклан поделился мыслями по поводу центрального поединка 5-го тура АПЛ

22 сентября 2025, 09:59 | Обновлено 22 сентября 2025, 10:01
172
0
«Полностью заслужили». Райс – о ничьей в матче с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс проанализировал матч против клуба «Манчестер Сити» в пятом туре Английской Премьер-лиги (1:1).

«Когда выходишь с лавки на 60-й, 70-й или 80-й минуте, игра совсем другая по сравнению с её началом. Поле раскрывается, команда растягивается, и для таких игроков, как Габи, они невероятны, когда начинают матч. Но когда они выходят на замену, их сила – скорость, дриблинг – помогает им невероятно, потому что пространства очень много. И в итоге тот пробег и завершение были просто невероятными. Мы полностью этого заслужили.

Я думаю, что ощущение нахождения на поле, когда я знаю своих игроков, свою команду, мысли тренера, мысли игроков и могу с ними общаться, заключается в том, что с мячом мы, наверное, впервые с моего прихода так доминировали над «Манчестер Сити» в плане пасовой игры.

То, как мы их прижали, как заставили играть совсем иначе, чем они когда-либо играли раньше, на мой взгляд, показывает большое уважение к нам за то, что мы делаем. Конечно, первый гол был немного разочаровывающим, ведь он начался на границе их штрафной и закончился в наших воротах. Обычно это был бы наш контратакующий момент, но чтобы отыграться, продолжать давить и не падать духом – это было бы легко, но мы продолжали бороться и демонстрировать нужный нам менталитет. В конце концов мы получили отличный гол от Габи, так что однозначно заслуживали что-то в этом матче.

Я считаю, что, возможно, у нас был более сложный старт, чем у любой другой команды лиги. Мы уже сыграли с некоторыми из лучших команд. На следующей неделе у нас матч с «Ньюкаслом», затем – с «Вест Хэмом», и легче не становится. Старт был уверенным, хотя поражение на выезде от «Ливерпуля» действительно нас задело. Конечно, если бы мы сегодня проиграли, это был бы настоящий удар, но набрать очко было важно. Главное – продолжать выигрывать матчи в этой лиге, и именно этим мы будем заниматься. Нужно оставаться позитивными и стремиться доминировать в играх. Так что продолжаем стараться и поддерживать всех», – сказал Райс.

По теме:
Сын легендарного нападающего попал в книгу рекордов Гиннесса
Сандерленд – Астон Вилла – 1:1. Выстояли в меньшинстве. Видео голов и обзор
Борнмут – Ньюкасл – 0:0. Игра без моментов. Видеообзор матча
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити Деклан Райс
Андрей Витренко Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Другие виды | 21 сентября 2025, 19:35 12
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ

Украина таки не осталась без наград легкоатлетического чемпионата мира

Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22 сентября 2025, 07:24 30
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Чемпион и вице-чемпион второй раз за неделю выяснят отношения

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Теннис | 21.09.2025, 17:17
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Футбол | 22.09.2025, 07:08
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Футбол | 21.09.2025, 15:28
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»
Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»
20.09.2025, 12:58 6
Бокс
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
21.09.2025, 09:31 1
Футбол
ЧМ по волейболу. Чемпионы Европы разбили соперника на пути к четвертьфиналу
ЧМ по волейболу. Чемпионы Европы разбили соперника на пути к четвертьфиналу
20.09.2025, 17:17
Волейбол
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 1
Бокс
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
20.09.2025, 23:32 2
Футбол
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
21.09.2025, 15:45
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем